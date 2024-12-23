ثلاثي الأهلي على طاولة نادي الزمالك في الشتاء.. أسماء مدوية

ارتبط أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

ويأمل نادي الزمالك التعاقد مع لاعبين ذو العيار الثقيل بناءً على رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني وذلك لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

ثلاثي الأهلي يقترب من نادي الزمالك



وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك موقف القلعة البيضاء من التعاقد مع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ

النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات لـ " الموجز" إن أحد وكلاء اللاعبين، عرض على حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع الجناح الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ولاعب الوسط كريم نيدفيد، لاعبا النادي الأهلي.

وينتهي تعاقد ثنائي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يحق لهما التوقيع لأي نادِ يرغبان في الانتقال إليه بدايًة من شهر يناير المقبل..

بيرسي تاو- النادي الأهلي

جدير بالذكر، استقر النادي الأهلي على عدم تجديد التعاقد مع بيرسي تاو وكريم نيدفيد، بناءً على توصية من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

على صعيدا آخر، يبحث مسؤولو نادي الزمالك الحصول على خدمات لاعب الوسط الجزائري أحمد قندوسي، المعار لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويدرس مسؤولو نادي الزمالك الحصول على خدمات اللاعب الجزائري حال انتقاله إلى ناي سيراميكا كليوبواترا بشكل نهائي.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره نادي طلائع الجيش على ملعب " القاهرة الدولي" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر يوم الثلاثاء المقبل.



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك وطلائع الجيش



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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