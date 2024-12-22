موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق القادمة ضد نظيره المصري البورسعيدي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

ويدخل الأهلي مباراة المصري، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزا كبيرا ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام مباريات الدور الأول بدور المجموعات لدوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري

يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر الجاري علي استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد المصري

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري

من المتوقع أن يشهد تشكيل النادي الأهلي ضد نظيره المصري ببطولة الدوري المصري الدفع بالعناصرالتالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الأهلي والمصري حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

إقرأ أيضا:

من هو أسامة الإدريسي جناح باتشوكا صفقة الأهلي المحتملة ؟

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



