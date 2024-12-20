جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، عقب نهاية مباريات اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت مباريات الدوري اليوم فوز زد علي فاركو بنتيجة 2-1، وفوز البنك الأهلي علي مودرن سبورت بهدف وفوز الجونة علي إنبي بهدف نظيف.

وتشهد بطولة الدوري المصري هذا الموسم منافسة ساخنة بين الفرق بسبب النظام الاستثنائي للبطولة وسعي جميع الفرق لحجز مكانها بين أهل القمة لتفادي صراع الهروب من الهبوط.

تشكيل فاركو ضد زد



حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي.

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

نادي زد

تشكيل زد ضد فاركو



حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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