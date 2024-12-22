تفاصيل إصابة رضا سليم خلال مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تعرض رضا سليم جناح النادي الأهلي، إلي الإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري الأبطال.

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رضا سليم

كشف الدكتورأحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة رضا سليم الذي اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته بمباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاب الله أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، للتأكد من حاجته لإجراء أشعة من عدمه وتحديد حجم الإصابة بدقة وموقفه من مباراة الفريق القادمة أمام المصري.

رضا سليم

تشكيل الأهلي ضد شباب بلوزداد

جاء التشكيل الرسمي للنادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي ضد شباب بلوزداد

جلس على مقاعد بدلاء الأهلى فى مواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، كل من " الحارس مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا".

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ويحتل الأهلي المركز الأول ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد

يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء الجمعة 3 يناير2025 على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

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