تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

تبحث جماهير نادي الزمالك عن تردد القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء من موعد مباراة وتردد القناة الناقلة لهذه المواجهة.

موعد مباراة الزمالك ضد الطلائع في الدوري المصري

ويلتقي، فريق الزمالك مع نظيره نادي طلائع الجيش يوم غدًا الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الطلائع في الدوري المصري

وتذاع مباراة الزمالك ضد الطلائع في مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط ويأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة اون سبورت : 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

تردد قناة اون تايم سبورت علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة اون تايم سبورت : 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة: HD.

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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