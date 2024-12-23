موقف حمزة المثلوثي من المشاركة مع نادي الزمالك أمام طلائع الجيش

حسم كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك موقفه من الدفع بـ حمزة المثلوثي مدافع الفارس الأبيض خلال مواجهة طلائع الجيش.

وتعرض حمزة المثلوثي لإصابة قوية مع نادي الزمالك خلال المواجهة المرتقبة أمام فريق بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية تحسن كبير في حالة حمزة المثلوثي داخل نادي الزمالك وإمكانية مشاركته في اللقاء المرتقبة ضد طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري.

جروس يرفض مشاركة حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك

وعلم " الموجز" أن المدرب السويسري جروس يرفض مشاركة مدافع نادي الزمالك في اللقاء المرتقب ضد طلائع الجيش لعدم تفاقم إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

حمزة المثلوثي- نادي الزمالك

ويرفض حروس تكرار سيناريو ناصر ماهر من خلال المجازفة بالدفع بـ حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش ببطولة الدورى.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد طلائع الجيش

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام فريق طلائع الجيش على ملعب " القاهرة الدولي" في تمام الساعة الثامة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الأخيرة أمام نظيره نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله في الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل على ملعب " القاهرة الدولي".



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

إقرأ أيضا:

من هو أسامة الإدريسي جناح باتشوكا صفقة الأهلي المحتملة ؟

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة