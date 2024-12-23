أرقام قياسية لـ بوكايو ساكا مع أرسنال قبل إصابته

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي بقيادة ميكيل أرتيتا ضربة قوية بخصوص إصابة بوكايو ساكا جناح الجانرز بعد مشاركته في لقاء كريستال بالاس.

كشفت تقارير صحفية أن نادي أرسنال الإنجليزي سيفقد خدمات بوكايو ساكا، لاعب خط الوسط، بعد خضوعه لفحوصات طبية إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كريستال بالاس.

حقق فريق أرسنال فوزًا كبيرًا على كريستال بالاس بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيلهيرست بارك" ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

بدأ البرازيلي جابرييل جيسوس بتسجيل هدف أرسنال في الدقيقة السادسة، ورد السنغالي إسماعيلا سار بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة الحادية عشرة.

بوكايو ساكا يغيب عن أرسنال 6 أسابيع عن المشاركة

وأفادت صحيفة "تايمز" بأن بوكايو ساكا تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بعد محاولته إرسال كرة عرضية في الدقيقة 20، ومن المتوقع أن يغيب عن المباريات لمدة تقارب 6 أسابيع.

ووصفت الصحيفة خروج بوكايو ساكا بأنه خيبة أمل كبيرة لأرسنال، خاصة أنهم سيواجهون مباريات مهمة ضد إيبسويتش تاون وبرينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الأعياد.

وأعلن أرتيتا بعد المباراة: "شعر بوكايو ساكا بألم في عضلة الفخذ الخلفية، وسيتم تقييم حالته بشكل سريع، ونحن قلقون جدًا بشأن إصابته".

بوكايو ساكا

وأضاف: "من الصعب تحديد مدة غياب بوكايو ساكا حاليًا بسبب عدم وضوح حالته".

يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، حققها من 9 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين، مسجلًا 34 هدفًا ومستقبلًا 16.

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي أرسنال للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي إيبسويتش تاون ي إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة أرسنال أمام إيبسيويتش يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي في العاشرة والربع مساءً.

أرقام بوكايو ساكا مع أرسنال بعد إصابته

لعب ساكا هذا الموسم مع فريق أرسنال 24 مباراة حيث سجل 9 أهداف وصنع 13 هدفًا.

وخاض الدولي الإنجليزي إجماليًا في مسيرته الكروية 303 مباراة سجل خلالها 89 هدفًا وصنع 80 تمريرة لزملاؤه.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025



ويعرض “ الموجز” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي حتى الأن على النحو التالي:



1. ليفربول، 39 نقطة.

2 تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4. نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16. كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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