جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، والتي تشهد مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، من مختلف البطولات والقنوات الناقلة.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين على النحو التالي:

الدوري الإيطالي

(إنتر - كومو) - استاد جوزيبي مياتزا - الساعة: 9:45 مساءً - القناة: أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

(فيورنتينا - أودينيزي) - استاد أرتيميو فرانكي - الساعة: 7:30 مساءً - القناة: أبو ظبي الرياضية بريميوم.

إنتر وكومو

الدوري البرتغالي

(إشتريلا أمادورا - ريو أفي) - الساعة: 10:45 مساءً.

(فيتوريا جيماريش - ناسيونال ماديرا) - الساعة: 8:45 مساءً.

(بنفيكا - إشتوريل بارايا) - الساعة: 8:45 مساءً.

دوري المحترفين المصري

(السكة الحديد مودرن - نادي وي) - الساعة: 2:30 ظهرًا.

(طنطا - المقاولون العرب) - الساعة: 2:30 ظهرًا.

(أبو قير للأسمدة - بترول أسيوط) - الساعة: 2:30 ظهرًا.

(المنصورة - أسـوان) - الساعة: 2:30 ظهرًا.

(راية الرياضي - ديروط) - الساعة: 2:30 ظهرًا.

مباريات اليوم بالدوري التركي

(باشاك شهير - قاسم باشا) - استاد باشاك شهير فاتح تيريم - الساعة: 7:00 مساءً.

(هاتاي سبور - أضنة ديمرسبور) - استاد مرسين - الساعة: 7:00 مساءً.

البطولة المغربية الاحترافية إنوي

(الفتح الرباطي - المكناسي) - الساعة: 9:00 مساءً.

(نهضة الزمامرة - الوداد الرياضي) - الساعة: 7:00 مساءً.

الدوري الموريتاني الممتاز

(لكصر - كيهيدي) - استاد شيخا ولد بيديا - الساعة: 7:30 مساءً.

كأس الأردن

(الوحدات - سما السرحان) - الساعة: 6:45 مساءً.

(السلط - الحسين) - الساعة: 4:00 عصرًا.

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

(شباب الأهلي دبي - النصر) - استاد آل راشد - الساعة: 5:45 مساءً.

(الوحدة - الشارقة) - استاد آل نهيان - الساعة: 2:50 ظهرًا.

دوري المرتبط المصري | كرة سلة

(الاتحاد السكندري | كرة سلة - الأهلي | كرة سلة) - صالة استاد القاهرة - الساعة: 8:30 مساءً.

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