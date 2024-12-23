مواعيد مباريات الجولة السادسة لـ الدوري المصري.. مواجهات نارية للأهلي والزمالك

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري، للموسم الجاري 2024-2025 والتي تجري منافساتها علي مدي 3 أيام متتالية هي 24ـ25، 26 ديسمبر الجاري..

تشهد هذه الجولة عدد من المواجهات الساخنة التي تأتي في مقدمتها مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، ومباراة الأهلي ضد المصري ومباراة زد ضد إنبي ومباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري

نرصد لكم جدول مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز وتأتي كما يلي..

مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري

زد ضد إنبي، الساعة 5 مساءً

طلائع الجيش، الزمالك، الساعة 8 مساءً

الاربعاء الموافق 25 ديسمبر

الاسماعيلي ضد حرس الحدود، الساعة 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت، الساعة 5 مساءً

فاركو ضد بيراميدز، الساعة 8 مساءً

الخميس الموافق 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً

البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً

المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً

بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً

الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة حيث يتصدر فريق النادي المصري البورسعيدي، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كما يلي..

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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