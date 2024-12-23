أزمات طاحنة في حياة محمود علاء آخرهم فسخ تعاقده مع السويحلي .. تفاصيل

فسخ محمود علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السويحلي الليبي والزمالك السابق تعاقده مع الفريق الليبي وذلك بعد خوض جولتين فقط من منافسات الدوري الليبي الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قاله محمود علاء بشأن فسخ عقده نادي السويحلي الليبي وارقامه.

أسباب فسخ التعاقد مع محمود علاء

وأكد محمود علاء لاعب الزمالك السابق أن سبب فسخ عقده مع الفريق الليبي هو تأخر بداية الدوري لمدة ستة أشهر ونهايته المقررة في منتصف العام المقبل.

وأضاف محمود علاء أنه بجانب ذلك تم زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا، أدى إلى قراره بعدم الاستمرار بسبب تأثير هذه الظروف على خططه المستقبلية في الدوري الليبي.

وتابع محمود علاء أنه تلقى عدد من عروض الأندية للعب إليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أندية محلية وخارجية وأنه سيدرس الأمر

وكان اللاعب محمود علاء انضم إلى النادي السويحلي الليبي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

ارقام محمود علاء مع النادي السويحلي

خاض محمود علاء النادي السويحلي مباراتين فقط ولم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال سواء كان لاعبًا اساسيا أو حتى بديل.

ارقام محمود علاء مع الزمالك



شارك محمود علاء نجم نادي الزمالك السابق مع الأبيض في 181 مباراة بكل البطولات بإجمالى 16002 دقيقة لعب وتلقى 35 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء.

أرقام محمود علاء مع وادي دجلة

كما شارك محمود علاء مع نادي دجلة فى 57 مباراة، استطاع أن يسجل من خلالهما 10 أهداف، ثم انتقل بعدها إلى الزمالك ليواصل تألقه

بطولات محمود علاء مع الزمالك

ونجح محمود علاء في التتويج مع الزمالك في 9 بطولات وجاء في البطولات كالتالي: الدوري "مرتين" وكأس مصر "3 مرات" وكأس الكونفيدرالية الإفريقية "مرتين" وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة.





محمود علاء

وفي سياق أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد الطلائع في الدوري المصري

ويلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش يوم غدًا الثلاثاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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