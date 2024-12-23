مواعيد مباريات خليجي 26 بالقنوات الناقلة وترتيب المجوعات قبل الجولة الثانية

ينتظر مشجعو الكرة الخليجية في مختلف الأنحاء، مواعيد مباريات كأس الخليج العربي ( خليجي 26 )، في الجولة الثانية من مرحلة دور مجموعات نسخة 2024.

وشهدت الجولة الأولى من دور مجموعات خليجي 26 منافسات نارية ونتائج مثيرة، في المجموعة الأولى التي تضم كل من، قطر، وعمان، الإمارات، والكويت، حيث انتهت جميع منافساتها بالتعادل وحصد كل منتخب نقطة وحيدة.

وازدادت الإثارة أيضًا في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي 2024، التي ينافس بها كل من، السعودية، العراق، اليمن، البحرين.

ونجح منتخب البحرين في أن يقتنص الفوز من نظيره السعودية في هذه الجولة، كما انتصر منتخب العرق على نظيره اليمني أيضًا في الجولة ذاتها.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، مواعيد مباريات الجولة الثانية من خليجي 26، والقنوات الناقلة لها، بجانب ترتيب المجموعات قبل هذه ثاني جولات دور المجموعات.

مواعيد مباريات خليجي 26.. الجولة الثانية

وتأتي مواعيد مباريات خليجي 26 في الجولة الثانية على النحو التالي:

عمان ضد قطر / يوم الثلاثاء 24 ديسمبر / الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

الإمارات ضد الكويت / يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

السعودية ضد اليمن / يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

البحرين ضد العراق/ يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 26

وتذاع مباريات خليجي 26 في الجولة الثانية عبر القنوات الآتية:

قناة الكأس القطرية.

الكويت الرياضية.

الرياضية العراقية.

البحرين الرياضية.

أبوظبي الرياضية.

عمان الرياضية.

دبي الرياضية.

مواعيد مباريات خليجي 26 والقنوات الناقلة

ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 26

الكويت (1)

الإمارات (1)

عمان (1)

قطر (1).

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26

البحرين (3 نقاط)

العراق (3 نقاط)

السعودية (بدون نقاط)

اليمن (بدون رصيد)

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