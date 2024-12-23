موعد مباراة قطر وعمان في بطولة خليجي 26 المقبلة

خليجي 26.. يستعد المنتخب الأول لكرة القدم بقطر لمواجهة نظيره عمان وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 26، وذلك على ستاد جابر مبارك الحمد الصباح في دولة الكويت.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء الناري المرتقب في كأس الخليج العربي 26.



موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26



وستقام المباراة المرتقبة بين عمان وقطر في خليجي 26 يوم غدًا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، وذلك على أرضية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين قطر وعمان في خليجي 26 في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في خليجي 26

وسيتم نقل المباراة مباشرة بين قطر وعمان في خليجي 26، عبر عدة قنوات منها الكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وقناة SSC.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر أمام عمان في خليجي 26

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب قطر المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مشعل برشم

في خط الدفاع محمد وعد وطارق سلمان وجاسم رجب.

وفي خط الوسط، أكرم عفيف ولوكاس مينديز وإبراهيم الحسن وبوعلام خوخي،

وفي خط الهجوم: المعز علي وأحمد فتحي وعبد الرحمن مصطفى.

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان أمام قطر في خليجي 26

بينما من المتوقع أن يبدأ عمان المباراة أمام قطر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: أحمد الكعبي وملهم السنيدي ومحمد المسلمي وثاني الرشيدي.

خط الوسط: حارب السعدي وحسين الشحري وزاهر الأغبري وعبد الله فواز.

خط الهجوم: عصام الصبحي والفرج الكيومي.

ماذا فعل منتخب قطر وعمان في الجولة الأولى من البطولة

وكان تعادل منتخب عمان أمام الكويت 1-1 في منافسات الجولة الأولى من بطولة خليجي 26 بينما تعادل منتخب قطر أمام الامارات بنفس النتيجة 1-1 أيضا

وهذه المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقان خاصة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتيهما الافتتاحية في البطولة، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة وتشويقًا في لقاء غدًا.

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