بالأرقام.. النادي الأهلي يجدد عقود ثنائي ناري قبل الرحيل المجاني

شهدت الساعات القليلة الماضية، عن تطورات جديدة بخصوص تجديد النادي الأهلي، عقود بعض لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقودهم من الفريق القاهري.

النادي الأهلي يحسم تجديد عقود ربيعة وياسر إبراهيم

وأكد الإعلامي محمد الليثي أن قرار مسؤولي النادي الأهلي تجديد عقد ثنائي الفريق رامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة موسمين حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف الليثي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين أن رامي ربيعة صاحب الـ32 عامًا سيحصل على 35 مليون جنيه في الموسمين في المقابل ياسر إبراهيم سيتقاضى 30 مليون جنيه في الموسمين.

رامي ربيعة وياسر إبراهيم

وأشار إلى أن تفعيل الموسم الثاني في العقد الجديد بالنسبة لثنائي النادي الأهلي يكون مُرتبط بنسبة مشاركتهما في المباريات بعد إنتهاء الموسم الأول ".

وعلم أيضًا " الموجز" أن النادي الأهلي بصدد الإعلان عن تجديد عقود الثنائي خلال الفترة المقبلة خاصًة بعد الاتفاق مع الطرفان على كافة الشروط المالية والبنود الجديدة في العقد.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الجولة الـ6 من بطولة دوري نايل على ملعب " برج العرب" يوم الخميس في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد فاز مساء أمس الأحد بنتيجة 6/1 على منافسه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



جدول ترتيب دوري نايل قبل مواجهة النادي الأهلي ضد المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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