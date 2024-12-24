مصير كهربا النهائي مع النادي الأهلي.. القرار الأخير

بات اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على مقربة من الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الشتاء المقبل.

وأثار محمود كهربا الجدل في الساعات الماضية بسبب رفضه الاحتفال مع الجماهير بعد فوز النادي الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6/1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كهربا خارج النادي الأهلي في الشتاء



وحسم مسؤولو الكرة في النادي الأهلي مصير كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة عدة أزمات للاعب، بما في ذلك مشكلته مع الجهاز الفني وأزمته مع جماهير النادي خلال مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد.

وعلم " الموجز" أن محمد رمضان، المدير الرياضي لـ النادي الأهلي ، أبلغ كهربا بقرار الإدارة النهائي بشأن مستقبله، وهو الرحيل في يناير المقبل.

محمود كهربا- النادي الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي رحيل كهربا بسبب كثرة مشكلاته مع الفريق، حيث يبحث اللاعب حاليًا، عبر وكيل أعماله، عن عرض خارجي للانتقال عن صفوف الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ورفض كهربا فكرة الانتقال إلى أي نادٍ في الدوري المصري، وبدأ وكيل أعماله في تسويق اللاعب في عدة دوريات، أبرزها الدوري السعودي والقطري.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة السادسة من ببطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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