نجم الأهلي يعود للقائمة لمواجهة المصري البورسعيدي.. اعرف التفاصيل

نجم الأهلي.. تلقى الجهاز الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

عمر كمال جاهزًا للمشاركة مع النادي الأهلي أمام المصري

وعلم " الموجز" أن الجهاز الطبي بـ النادي الأهلي أكد جاهزية عمر كمال عبد الواحد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بقطع جرحي فى رسخ اليد.

ومن المقرر أن يعود اللاعب عمر كمال عبد الواحد إلى قائمة النادي الأهلي لملاقاة فريق المصري البورسعيدي في بطولة دوري نايل المحدد لها الخميس المقبل.

عمر كمال عبد الواحد- النادي الأهلي

وظهر عمر كمال عبد الواحد في تدريبات المارد الأحمر المستبعدين من مباراة شباب بلوزداد الجزائري؛ حيث خاض اللاعب تدريباته بشكل طبيعي.

في الوقت ذاته سيفقد النادي الأهلي كل من الثنائي طاهر محمد طاهر ورضا سليم؛ بسبب الإصابات التي ضربتهما، وحاجتهما لتنفيذ برنامج علاجي قبل العودة.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا بنصف دستة أهداف أمام شباب بلوزداد مساء أمس الأحد باستاد القاهرة في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي والمصري



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

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