5 لاعبين يودعون النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية.. أبرزهم الشناوي والسولية

أصبح عدد من لاعبي النادي الأهلي على وشك الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقودهم.

ويكثف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جهوده لبقاء أحد لاعبي القلعة الحمراء وتمديد عقودهم لفترة أخرى بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

صفقات وراحلين على طاولة كولر في النادي الأهلي

ويأمل النادي الأهلي في تعزيز صفوفه أيضًا بصفقات قوية بعد الجلسة التي سيعقدها السويسري مارسيل كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي لتحديد الاحتياجات الفنية سواء في الشتاء أو الصيف.

ويطمح مسئولو النادي الأهلي الحفاظ على الركائز الأساسية لمواصلة الاستقرار داخل الفريق الأحمر قبل الدخول في المنافسة المنتظرة ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يعقد محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي جلسة مع بعض اللاعبين داخل أسوار القلعة الحمراء لإقناعهم بالبقاء وعدم الرحيل رغم مغريات الأندية الخليجية في الجصول على خدماتهم.

5 لاعبون على وشك الرحيل من النادي الأهلي

ويعرض " الموجز " أبرز لاعبي النادي الأهلي التي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي..

- عمرو السولية

بات عمرو السولية على وشك الرحيل بصورة نهائية من النادي الأهلي بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات داخل أسوار القلعة الحمراء وذلك بسب عامل السن.

عمرو السولية

وكان السولية قد جدد في وقت سابق على عقد لمدة موسم واحد مع النادي الأهلي كتكريمًا لمجهوداته طوال الفترة الماضية مع الفريق القاهري.

- أكرم توفيق

يقترب أكرم توفيق أيضًا من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بعد اقتراب نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري إلا أن في الوقت ذاته يوجد محاولات لبقاء من خلال تمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

أكرم توفيق

- محمد الشناوي

يكثف أيضًا مسئولو النادي الأهلي مجهوداتهم مع حارس مرمى الفريق الأحمر محمد الشناوي لتجديد عقده الذي ينتهي بانتهاء الموسم الجاري.

محمد الشناوي

ويجهز مسئولو الأهلي راتبًا ضخمًا من أجل الحفاظ على بقاء محمد الشناوي في ظل مستويات الجيدة مع الفريق.

- بيرسي تاو

بات الجنوب أفريقي أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن صفوف النادي الأهلي حيث ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بانتهاء الموسم الجاري.

بيرسي تاو

وهناك جهود قوية داخل النادي الأهلي لرحيله في يناير الجاري عن طريق فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بعد هبوط مستواه هذا الموسم بشدة.

- حمزة علاء

تلقى مؤخرًا حمزة علاء حارس الأهلي عروضًا قوية من أندية الدوري المصري وأخرى خليجية للحصول عل خدماته مجانًا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.

حمزة علاء- النادي الأهلي

وفي الوقت ذاته يطمح مسئولو الفريق الأحمر لبقاء من خلال تجديد عقده مع السماح لخروجه على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين لاكتساب الخبرات والحصول على فرصة مشاركة أكبر.

اقرأ أيضًا:

تصريحات نارية لـ مارسيل كولر قبل مواجهة النادي الأهلي وشباب بلوزداد

غياب مؤثر في قائمة ريال مدريد لمباراة إشبيلية بـ الدوري الإسباني