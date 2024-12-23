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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

5 لاعبين يودعون النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية.. أبرزهم الشناوي والسولية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أصبح عدد من لاعبي النادي الأهلي على وشك الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقودهم.

ويكثف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جهوده لبقاء أحد لاعبي القلعة الحمراء وتمديد عقودهم لفترة أخرى بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

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صفقات وراحلين على طاولة كولر في النادي الأهلي 

ويأمل النادي الأهلي في تعزيز صفوفه أيضًا بصفقات قوية بعد الجلسة التي سيعقدها السويسري مارسيل كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي لتحديد الاحتياجات الفنية سواء في الشتاء أو الصيف.

ويطمح مسئولو النادي الأهلي الحفاظ على الركائز الأساسية لمواصلة الاستقرار داخل الفريق الأحمر قبل الدخول في المنافسة المنتظرة ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يعقد محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي جلسة مع بعض اللاعبين داخل أسوار القلعة الحمراء لإقناعهم بالبقاء وعدم الرحيل رغم مغريات الأندية الخليجية في الجصول على خدماتهم.

5 لاعبون على وشك الرحيل من النادي الأهلي 

ويعرض " الموجز " أبرز لاعبي النادي الأهلي التي تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي..

- عمرو السولية

بات عمرو السولية على وشك الرحيل بصورة نهائية من النادي الأهلي بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات داخل أسوار القلعة الحمراء وذلك بسب عامل السن.

تغريم عمرو السولية وتحذير الأهلي - RT Arabic
عمرو السولية 

وكان السولية قد جدد في وقت سابق على عقد لمدة موسم واحد مع النادي الأهلي كتكريمًا لمجهوداته طوال الفترة الماضية مع الفريق القاهري.

- أكرم توفيق

يقترب أكرم توفيق أيضًا من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بعد اقتراب نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري إلا أن في الوقت ذاته يوجد محاولات لبقاء من خلال تمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى.

أول تعليق من أكرم توفيق بعد الفوز على العين الإماراتي
أكرم توفيق 

- محمد الشناوي

يكثف أيضًا مسئولو النادي الأهلي مجهوداتهم مع حارس مرمى الفريق الأحمر محمد الشناوي لتجديد عقده الذي ينتهي بانتهاء الموسم الجاري.

لماذا تتحدثون عن الماضي؟".. محمد الشناوي يجيب عند سؤاله عن عقدة الوداد للأهلي - CNN Arabic
محمد الشناوي 

ويجهز مسئولو الأهلي راتبًا ضخمًا من أجل الحفاظ على بقاء محمد الشناوي في ظل مستويات الجيدة مع الفريق.

- بيرسي تاو

بات الجنوب أفريقي أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن صفوف النادي الأهلي حيث ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بانتهاء الموسم الجاري.

حقيقة رحيل بيرسي تاو عن الأهلي ووجهته المحتملة - كورة بلس
بيرسي تاو 

وهناك جهود قوية داخل النادي الأهلي لرحيله في يناير الجاري عن طريق فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي بعد هبوط مستواه هذا الموسم بشدة.

- حمزة علاء

تلقى مؤخرًا حمزة علاء حارس الأهلي عروضًا قوية من أندية الدوري المصري وأخرى خليجية للحصول عل خدماته مجانًا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.

حمزة علاء: سعداء بالاحتفال مع جمهور الأهلي بالدوري
حمزة علاء- النادي الأهلي

وفي الوقت ذاته يطمح مسئولو الفريق الأحمر لبقاء من خلال تجديد عقده مع السماح لخروجه على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين لاكتساب الخبرات والحصول على فرصة مشاركة أكبر.
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