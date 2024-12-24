موقف زد من بيع نجمه إلى النادي الأهلي في الشتاء.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول داخل نادي زد عن موقف ناديه من بيع مصطفى العش، مدافع الفريق، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

يُعتبر مصطفى العش من أبرز المدافعين المرشحين لتعزيز صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

النادي الأهلي يستهدف ضم مصطفى العش

وأكد المصدر لـ “ الموجز” أن النادي الأهلي يُظهر اهتمامًا أكبر بضم مصطفى العش مقارنةً بمحمد إسماعيل في الوقت الحالي، رغم عدم وجود عروض رسمية حتى الآن.

وفي حال وصول عرض رسمي، سيتم مناقشته من قِبَل مجلس إدارة نادي زد ، خاصةً في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

مصطفى العش- نادي زد

وأضاف المصدر أن نادي زد لا يمانع في بيع مصطفى العش لـ النادي الأهلي، نظرًا لأن مسؤولي القلعة الحمراء ساعدوا زد في أول مواسمه بالدوري الممتاز لبناء فريق قوي والتنافس مع الأندية الكبيرة.

كولر يرفض رحيل كريم الدبيس من النادي الأهلي

من جهة أخرى، رفض مارسيل كولر، المدير الفني لـ النادي لأهلي، فكرة رحيل كريم الدبيس، ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جاء ذلك بعد تلقيه عرضًا من نادي فاماليساو البرتغالي للانتقال على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

وأكد المصدر أن كولر يصر على بقاء الدبيس، حيث يعتزم الاعتماد عليه في المباريات القادمة، بجانب المغربي يحيى عطية الله، كما ظهر في المباريات الأخيرة التي شهدت مشاركة الثنائي في نفس الوقت.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة بـ النادي الأهلي أمام نظيره نادي المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد المصري



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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