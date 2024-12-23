تترقب جماهير كرة القدم، مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويلتقي فريق الأهلي، مع نظيره المصري البورسعيد، يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، للجولة السادسة من دوري نايل.

الأهلي والمصري البورسعيدي

وكان الأهلى، تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب خوض الأحمر مباراة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا مثيرًا على شباب بلوزداد، بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والمصري.. صراع الصدارة في تاريخ طويل من المواجهات المثيرة

يحتل فريق الأهلي قبل المباراة المرتقبة، المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المصري جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

تقابل الأهلي، مع المصري البورسعيدي، خلال 112 مباراة، تمكن خلالها المارد الأحمر من الفوز في 68 لقاء، بينما حقق المصري الفوز في 15 مباراةـ، وتعادل الفريقين في 29 مواجهة.

واجه فريق الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، نظيره المصري، خلال 6 مباريات، نجح المارد الأحمر في تحقق الفوز في 3 مباريات، وخسر لقاء وتعادل في مباراتين.

والتقى مارسيل كولر، مع على ماهر، خلال 5 مباريات، بواقع 3 مباريات للأخير مع المصري ومباراتين لـ مودرن فيوتشر، فاز السويسري، في 3 مباريات أمام المصري وتعادل في مباراتين ضد فيوتشر.

بينما علي ماهر سبق أن واجه فريق الأهلي، في 14 مباراة ولم يحقق الفوز إلا في لقاء وحيد وخسر 10 مباريات والتعادل حسم 3 مباريات، وكان الفوز الوحيد لعلي ماهر على فريق الأهلي مع الأسيوطي سابقًا”بيراميدز حاليًا” في ربع نهائي كأس مصر بهدف نظيف، في 30 أبريل من عام 2018.

جدول ترتيب الدوري المصري

المصري - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) الزمالك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) بيراميدز - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) زد - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 8) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 8) الاتحاد - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 8) فاركو - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الجيش - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) الجونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 6) سموحة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) بتروجيت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5) الإسماعيلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 5) البنك الأهلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5) غزل المحلة - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) إنبي - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) فيوتشر - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) حرس الحدود - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 2)

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