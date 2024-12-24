الدوري المصري| ريمونتادا زملكاوية سريعة تنهي الشوط الأول بثنائية في شباك طلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بتقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

سجل جودوين شيكا، الهدف الأول لصالح طلائع الجيش، بتمريرة متقنة من أحمد متعب، استقبلها شيكا، ونجح في اختراق منطقة الجزاء، وتمكن من مراوغة المدافع محمود حمدي الونش، ليسجلها في شباك عواد.

بعد لقطة مهارية عالمية 😮 جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش في مرمى نادي الزمالك 👌#ONTime_Sports pic.twitter.com/CDARC6ZryQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

وتمكن محمد شحاتة، من تسجيل هدف التعادل لفريق الزمالك، بتمريرة من عمر جابر، في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

أول أهدافه مع الزمالك وبتسديدة صارووووخية 💣 محمد شحاتة يسجل التعادل سريعا للقلعة البيضاء أمام طلائع الجيش 🏹#ONTime_Sports pic.twitter.com/zpu5UXhPNM — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 24, 2024

ونجح حسام أشرف، في تسجيل هدف التقدم لفريق الزمالك، خلال تمريرة من محمد شحاتة تجاه أشرف، لسجلها داخل مرمى طلائع الجيش، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

ويتواجد الزمالك، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيده 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 لقاءات والتعادل بمباراة واحدة والهزيمة في أخرى.

ويقع فريق طلائع الجيش، في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، ويمتلك 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد والهزيمة مرتين.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.

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