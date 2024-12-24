نادي بيراميدز يوضح موقفه بشأن التعاقد مع كهربا.. كواليس مثيرة

حسم مصدر داخل نادي بيراميدز الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم كهربا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد أزماته الأخيرة التي أثارت استياء إدارة القلعة الحمراء فضلًا تراجع مستواه الفني بشكل كبير.

ويبحث محمود كهربا في الوقت الحالي عن عرض قوي للرحيل عن صفوف النادي الأهلي في الشتاء المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بعد موافقة السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز يرفض التعاقد مع كهربا بسبب الأهلي

وأكد المصدر داخل بيراميدز في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن محمود كهربا خارج حسابات الفريق السماوي حتى هذه اللحظة خاصًة في ظل ارتباطه بعقد مع النادي الأهلي.

محمود كهربا- النادي الأهلي

وأشار المصدر أن نادي بيراميدز لن يدخل في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي لكي يتعاقد مع محمود كهربا خلال الفترة المقبلة حيث يفضل ضمه مجانًا.

وأوضح المصدر أن بيراميدز يشترط حال التعاقد مع محمود كهربا فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة وبالتالي التوقيع بصورة مجانية للنادي السماوي.

موعد مباراة نادي بيراميدز ضد فاركو

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فاركو في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة نادي بيراميدز أمام فريق فاركو ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري على ملعب " الدفاع الجوي" بالتجمع الخامس غدًا الأربعاء 25 ديسمبر الجاري.

وستبدأ صافرة لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره نادي فاركو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز ضد فاركو



1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 8 نقاط

5. زد - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. البنك الأهلي - 5 نقاط

15. غزل المحلة - 5 نقاط

16. إنبي - 4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

اقرأ أيضا:من هو أسامة الإدريسي جناح باتشوكا صفقة الأهلي المحتملة ؟

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة