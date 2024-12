لن نكون شركاء في الخراب.. جماهير فالنسيا تدعو لمقاطعة مباراة ريال مدريد

No seremos cómplices de la muerte del @valenciacf



No permitiremos que maten a nuestro club por dinero.

No seremos cómplices silenciosos de los asesinos.



El próximo 3 de enero, por el Valencia C.F., por su historia y por intentar que tenga futuro, vaciemos Mestalla. pic.twitter.com/5g6YBgAXVn