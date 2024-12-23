يعاني فرق فالنسيا، هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز 19 “قبل الأخير” في جدول ترتيب لا ليجا برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن بلد الوليد المتواجد في القاع. التفاصيل يرصدها الموجز في الاسطور التالية.

ويواجه فريق فالنسيا، نظيره ريال مدريد، في جولة مؤجلة، والتي تقام على ملعب ميستايا، يوم الجمعة الموافق 3 يناير، ويسعى الفريق إلى الفوز على المكلي والخروج بالثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في الليجا.

ويحتل الميرنجي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة، والذينجح في اقتناص الوصافة من برشلونة الذي خسر أمام أتلتيكو مدريد.

لن نكون شركاء في الخراب.. جماهير فالنسيا تدعو لمقاطعة مباراة ريال مدريد

وحثت رابطة المساهمين في فالنسيا، جماهير النادي، بعدم حضور المباراة أمام ريال مدريد، على ملعب ميستايا، وترك الملعب فارغًا، كرسالة غضب في ظل الوضع السيئ الذي يمر به الفريق.

وقالت الرابطة، خلال بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس: “وصل وضع فالنسيا إلى نقطة حرجة ونهائية، قاد بيتر ليم "المالك” وشركاؤه نادينا إلى الخراب الرياضي والاقتصادي والاجتماعي".

No seremos cómplices de la muerte del @valenciacf



No permitiremos que maten a nuestro club por dinero.

No seremos cómplices silenciosos de los asesinos.



El próximo 3 de enero, por el Valencia C.F., por su historia y por intentar que tenga futuro, vaciemos Mestalla. pic.twitter.com/5g6YBgAXVn — Libertad VCF (@LibertadVCF) December 22, 2024

وتابعت الرابطة: "من واجبنا التاريخي أن نرفع أصواتنا ونتحرك، لذلك ندعو إلى إفراغ تام لملعب ميستايا في المباراة ضد ريال مدريد، لن نكون متواطئين مع أولئك الذين يدمرون نادينا، لأنهم حتى وإن حاولوا لعب دور الضحية، فنحن لا نتسامح مع انتهاك حقوق الأعضاء كما فعلوا في محاولة الجمعية العمومية الفاشلة الأسبوع الماضي".

وأضافت: "وراء هذا التدمير توجد الصفقات القذرة التي جلبت بيتر ليم وجورج مينديش إلى فالنسيا، بتواطؤ من خافيير تيباس والاتحاد الإسباني لكرة القدم، لأن تصفية فالنسيا مرتبطة بالاستغلال العقاري لتحويل ميستايا إلى أبراج سكنية".

وانتهى البيان: "لن نسمح بقتل فالنسيا من أجل المال، أيها المشجعون هذه معركة غير متكافئة، نحن وحدنا لكننا لن نصمت، لنفرغ ميستايا ونفضح نهبهم ونُظهر لهم أننا لن نسمح لهم بتدمير هوية ومستقبل نادينا لإثراء أنفسهم أكثر، لن نكون متواطئين صامتين، في 3 يناير القادم، من أجل فالنسيا، من أجل تاريخه ومن أجل محاولة أن يكون له مستقبل، لنفرغ ميستايا".

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