الميركاتو الشتوي| بايرن ميونخ وبرشلونة في سباق حسم صفقة نيكولاس ويليامز

يسعى نادي بايرن ميونخ، لتعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع النجم الإسباني نيكولاس ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، الذي يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه نادي البافاري منافسة قوية من برشلونة، الذي يضع اللاعب أيضًا ضمن أولوياته لدعم الفريق، ويبدو أن الصراع بين العملاقين الأوروبيين سيشهد تنافسًا شرسًا لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نيكولاس ويليامز

وكان نادي برشلونة، قد وضع اسم ويليامز في أهدافه التعاقدية، خلال الانتقالات الصيفيفة الماضية، ولكن الظروف الاقتصادية للنادي أجلت إتمام الصفقة.

ومن خلال تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا، أكد أن نادي بايرن ميونخ، يمهد للتعاقد مع ويليامز، من خلال تقديم عرض مناسب للاعب من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي، ويدخل اللاعب أيضًا، ضمن اهتمامات نادي باريس سان جيرمان، بجانب عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

ويأتي اهتمام بايرن ميونخ، بخدمات ويليامز في ظل اقتراب عدد من أجنحة الفريق الهجومية من الرحيل، ومن بينهم برايان زاراجوزا، في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير إلى أن نادي أتلتيك بيلباو لن يكون بمقدوره منع ويليامز، من الرحيل في حالة تفعيل الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 58 مليون يورو.

ويبلغ ويليامز من العمر 22 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي تعاقده مع بيلباو في يونيو 2027، وشارك اللاعب بقميص بيلباو، في 145 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 22 هدفًا، وصنع 31 هدفًا.

مانويل نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ

وكان ماكس إيبرل، المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني، أكد أن المحادثات بين الإدارة ومانويل نوير تسير في الإتجاه الصحيح، حيث أن عقد الحارس الألماني نوير، سينتهي مع البافاري الصيف المقبل، ويحق له التعاقد مع أي فريق آخر في يناير على أن ينضم إليه مجانًا عقب انتهاء الموسم.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين إلى أن من المقرر أن يوقع مانويل نوير عقداً جديداً مع البايرن حتى شهر يونيو من عام 2026.

وأوضح ماكس إيبرل، عن أخر تطورات عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ قائلاً “المحادثات تسير على الطريق الصحيح، ويتعلق الأمر بتوضيح التفاصيل الأخيرة، وسيكون كلا الجانبين سعيدين عندما يتم ذلك، لا يمكنني أن أقول حتى الآن متى بالضبط".

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