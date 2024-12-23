موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الاتحاد، مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام إيفرتون في الدوري الاإنجليزي

يواجه الفريق الاول لكرة القدم نادي مانشستر سيتي، نظيره إيفرتون، يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، والثالثة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الاتحاد. ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي.

مانشستر سيتي وإيفرتون

ويتواجد مانشستر سيتي، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة بعد 17 جولة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 6 مباريات، مبتعدًا عن ليفربول المتصدر بفارق 12 نقطة.

كما يحتل المركز الـ22 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط بعد 6 جولات من فوزين وتعادلين وهزيمتين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدخل نادي مان سيتي المباراة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جوسكو جفارديول، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جيريمي دوكو، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تعد مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاء التردد كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: إفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

جودة القناة: HD.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول - (المباريات: 16 - الأهداف: 37 - النقاط: 39) تشيلسي - (المباريات: 17 - الأهداف: 37 - النقاط: 35) أرسنال - (المباريات: 17 - الأهداف: 34 - النقاط: 33) نوتينجهام فورست - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 31) بورنموث - (المباريات: 17 - الأأهداف: 27 - النقاط: 28) أستون فيلا - (المباريات: 17 - الأهداف: 26 - النقاط: 28) مانشستر سيتي - (المباريات: 17 - الأهداف: 29 - النقاط: 27) نيوكاسل - (المباريات: 17 - الأهداف: 27 - النقاط: 26) فولهام - (المباريات: 17 - الأهداف: 24 - النقاط: 25) برايتون - (المباريات: 17 - الأهداف: 27 - النقاط: 25) توتنهام - (المباريات: 17 - الأهداف: 39 - النقاط: 23) برينتفورد - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 23) مانشستر يونايتد - (المباريات: 17 - الأهداف: 21 - النقاط: 22) وست هام - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 20) إيفرتون - (المباريات: 16 - الأهداف: 14 - النقاط: 16) كريستال بالاس - (المباريات: 17 - الأهداف: 18 - النقاط: 16) ليستر سيتي - (المباريات: 17 - الأهداف: 21 - النقاط: 14) وولفز - (المباريات: 17 - الأهداف: 27 - النقاط: 12) إبسويتش تاون - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) ساوثهامبتون - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 6)

اقرأ أيضًا:

صلاح يكتب التاريخ.. ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية ويثبت قدميه في القمة

الدوري الإسباني| ريال مدريد يحسم مواجهة الأهداف الستة أمام إشبيلية برباعية