بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة (86-80)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ، في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بهذا الموسم 2024-2025.

ضرب فريق الأهلي لكرة السلة موعدًا مع منافسه الاتحاد السكندري، في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بنسختها الحالية.

وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد الفوز على الزمالك، في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات (الشباب والفريق الأول).

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتغلب الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وانتصر الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

مشاهدة وبث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وسيكون بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في المواعيد الآتية:

مباراة الشباب: الساعة 5:30 مساءً.

مباراة الفريق الأول: الساعة 8:30 مساءً.

وتقام مباريات نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، في صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

سيتم بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، عبر قناة «أون تايم سبورتس 2.

وتقرر أن يكون معلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة، هو وليد أبوسريع، على أون تايم سورتس.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فور انطلاق المباراة.

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على الأهلي بنتيجة (86-80)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

انتصر الأهلي على الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط على مستوى فريق الناشئين بنتيجة (56-55)، قبل أن يحسم الاتحاد المباراة لصالحه بفريق الرجل.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، ستُقام يوم الأربعاء 25 ديسمبر في نفس الصالة.

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