بايرن ميونخ يسحق لايبزيج بخماسية نارية ويعزز صدارته في الدوري الألماني

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، نظيره لايبزيج، بخماسية مقابل هدف، في المباراة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

اصطدم فريق بايرن ميونخ مع لايبزيج مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

ونجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على منافسه لايبزيج بنتيجة 5-1 في المواجهة التي استضافها ملعب أليانز أرينا، ويقدم لكم الموجز فيما يلي، أهداف هذه الريمونتادا الألمانية.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

قص جمال موسيالا شريط أهداف بايرن ميونخ ولايبزيج، بالهدف الأول لصالح فريقه العملاق البافاري في الثواني الأول من انطلاق هذه المباراة.

وتعادل لايبزيج سريعًا، في الدقيقة الثانية، بهدف لاعبه بنجامين سيسكو، وفي الدقيقة 25 حيث سجل كونراد لايمر الهدف الثاني لفريقه بايرن ميونخ، قبل أن يضيف جوشوا كيميش الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وزاد بايرن ميـونخ من جراح لايبزيج بالهدفين الرابع والخامس عن طريق ليروي ساني وألفونسو ديفيز، في الدقيقتين 75 و78، لتنتهي هذه الريمونتادا لصالح أصحاب الأرض بخماسية نارية مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، نجح فريق العملاق البافاري في حصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره، عززت من صدارته في جدول ترتيب الدوري الألماني لموسم 2024-2025، برصيد 36 نقطة.

بينما يتجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 25 متواجدًا بهم في المركز الرابع بجدول الترتيب.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج

وخاض البايرن هذه المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: دانيال بيريتز.

خط الدفاع: ألفونسو دافيز - كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر.

الوسط: ليون جوريتزكا - جوشوا كيميتش - مايكل أوليزي.

و في الهجوم: ليروي ساني - جمال موسيالا - هاري كين

تشكيل لايبزيج لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

خط الدفاع: نيكولاس سيوالد - أوبران - جيرتويدا

الوسط: هنريش - باومجارتنر - شلاجر - فيرميرين - أنطونيو نوسا

الهجوم: لويس أوبيندا - بنجامين سيسكو.

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