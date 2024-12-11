فوز بايرن ميونخ وهزيمة إنتر ميلان بدوري الأبطال

انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار ، بفوز كبير للبايرن بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025.

هذا الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ إلي 12 نقطة في المركز الثامن بينما يحتل فريق شاختار الـ 27 برصيد 4 نقاط.

باير ليفركوزن يخطف فوز قاتل ضد انتر ميلان

حقق فريق بايرليفركوزن فوزا قاتلا ضد نظيره انتر ميلان،بهدف نظيف سجله الفريق في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تستطيع مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ، بمسابقة 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وشمال أفريقيا.

بايرن ميونخ ضد شاختار

تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار

حراسة المرمى: بيريز

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، جويريرو ، كيميتش

الوسط: جوريتزكا، لايمر، موسيالا

الهجوم: ساني، أوليسيه، مولر

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا ويأتي كما يلي..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- باير ليفركوزن 13 نقطة.

3- أستون فيلا 13 نقطة

4-إنتر ميلان 13 نقطة.

5- بريست 13 نقطة

6- برشلونة 12 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

8- بايرن ميونخ 12 نقطة

9- أتالانتا 11 نقطة

10- أرسنال 10 نقاط

11- موناكو 10 نقاط .

12- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

13- ليل 10 نقاط.

14- كلوب بروج 10 نقاط.

15- بنفيكا 9 نقاط.

16- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

17- ميلان 9 نقاط .

18- ريال مدريد 9 نقاط .

19 سيلتيك، 9 نقاط.

20 -مانشستر سيتي 8 نقاط.

21- آيندهوفن 8 نقاط .

22 يوفنتوس 8 نقاط.

23- دينامو زغرب، 8 نقاط.

24- باريس سان جيرمان 7 نقاط.

25- فينورد 7 نقاط.

26- شتوتجارت 4 نقاط.

27- شاختار 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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