مواعيد مباريات الجولة الـ 18 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، انطلاق مباريات الجولة الـ 18 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، التي تنطلق يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة.

جدول مباريات الجولة الـ 18ببطولة الدوري الإنجليزي

مباريات الخميس 26 ديسمبر

ايفرتون ضد مانشستر سيتي - 2:30

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست - 5 مساء

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث- 5 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 10 مساء

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون- 7:30 مساء

توتنهام ضد نوتينجهام فورست- 5 مساء

مباريات الجمعة 27 ديسمبر

برايتون ضد برينتفورد - 9:30 مساء

أرسنال ضد إبسويتش تاون - 10:15 مساء

الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري الإنجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 18 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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