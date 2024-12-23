موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي (خليجي 26) والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبو كرة القدم الخليجية، صوب موعد مباراة الإمارات والكويت، في إطار منافسات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26) والقنوات الناقلة لها.

وينتظر منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مواجهة هامة وقوية ضد نظيره الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي.

وكان المنتخب الإماراتي قد تعادل في جولته الأولى أمام قطر، في حين أن المنتخب الكويتي حقق نفس النتيجة بنفس الجولة أمام عمان.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الإمارات وقطر في خليجي 26، والقنوات الناقلة لها، بجانب قائمة المنتخبين.

موعد مباراة الإمارات والكويت

تقام مباراة الإمارات والكويت في ثاني مواجهات دور مجموعات خليجي 26، مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري.

وتبدأ صافرة هذه المواجهة العربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، وعند التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

موعد مباراة الإمارات والكويت

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت

وتذاع هذه المواجهة عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

قائمة الإمارات في كأس الخليج العربي 2024

وجاءت قائمة الإماراتي في كأس الخليج العربي 2024 على النحو التالي:

في حراسة المرمى: خالد العيسى، حمد المقبالي، علي خصيف.

الدفاع: محمد العطاس، وخليفة الحمادي، وزايد سلطان، وعبد الله إدريس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خميس المنصوري، خالد الضنحاني، فارس خليل.

خط الوسط: ماجد راشد، وماركوس ميلوني، يحيى نادر وسولومون سوسو، ماكانزي هانت، عبد الله حمد، طحنون الزعابي وفابيو دي ليما، عصام فايز، يحيى الغساني، وحارب عبد الله، فهد بدر.

الهجوم: برونو أوليفيرا، كايو كانيدو .

قائمة الكويت في خليجي 26

وضمت قائمة الكويتي كل من، خالد الرشيدي وسلمان عبدالغفور وعبدالرحمن الفضلي وحمد حربي وأحمد الظفيري ومبارك الفنيني ويوسف ناصر وناصر خضر وحسن حمدان ويوسف ماجد.

بجانب، علي خلف وخالد ابراهيم ومشاري غنام ومحمد دحام وسامي الصانع وراشد الدوسري وسلمان العوضي وبندر بورسلي ومعاذ الظفيري.

وبالإضافة إلى، فيصل زايد وفهد الهاجري وسلطان العنزي ورضا هاني وعيد الرشيدي ومعاذ الاصيمع وفواز عايض.

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