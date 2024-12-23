موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المحلية، موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش التي تجمع بينهما في بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

ويضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرتوش الأخيرة على استعداداته لملاقاة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري وكل ما يخص هذه المواجهة المحلية.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

وتقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في دوري نايل، هو يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، على استاد الكلية الحربية.

ويطلق الحكم صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويستهدف الفارس الأبيض الفوز، حتى يتربع على قمة ترتيب الدوري المصري، في حين أن طلائع الجيش يبحث عن الثلاث نقاط واقتحام المربع الذهبي.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، وأحمد أبوالفتوح.

الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، وزيزو.

الهجوم: مصطفى شلبي، وناصر منسي، ميشالاك

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: فتح الله، عمرو طارق، زولا، متعب.

الوسط: حميد ماو، فريد شوقي، عماد فتحي، جودوين شيكا.

خط الهجوم: يسري وحيد، كريم طارق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الحيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش المرتقبة في الدوري المصري، عبر فضائية أون تايم سبورت والتي يأتي ترددها على هذا النحو:

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد قناة اون سبورت : 11861.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يقع طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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