الكشف عن طاقم التحكيم لـ مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تعيين الحكم الدولى طارق مجدى لإدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي تقام غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى المصرى لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، غدًا الثلاثاء، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الكلية الحربية، للإسبوع السادس من دوري نايل.

ويتواجد الزمالك، في المركز الثاني، من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، بينما يقع طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويتولى طارق مجدي إدارة مباراة طلائع الجيش والزمالك بالدوري المصري، ويعاونه يوسف البساطي كحكم مساعد أول، وخالد السيد كحكم مساعد ثان، ويتواجد حسني سلطان كحكم رابع، ويدير وائل فرحان مباراة الفريقين، كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه محمد عزازي.

الحكم طارق مجدي

تشكيل الزمالك المتوقع لطلائع الجيش بدوري نايل

يسعى جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، لتحقيق أول انتصار له منذ توليه المهمة، وذلك في مواجهة طلائع الجيش، ومن المتوقع أن يكون التشكيل أمام طلائع الجيش هجوميًا.

من المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، ميشالاك.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

يغيب عن صفوف الزمالك، عدة لاعبين لأسباب مختلفة، وهم:

ناصر ماهر - لتجدد الاصابة بكدمة في العضلة الخلفية.

نبيل عماد دونجا - لتراكم الإنذارات.

حمزة المثلوثى، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى

بنتايك - يعانى من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتحتاج إلى غياب 4 أسابيع.

بينما جار تأهيل محمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمد السيد من الإصابات التي يعانون منها.

وفيما يخص المثلوثى فيرفض المدير الفني المجازفة به، إلا بعد التأكد من تمام شفائه.

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