تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الكليات المتاحة والحد الأدنى لعلمي وأدبي في الثانوية

ترقب واسع بين طلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة. وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع طفيف في الحدود الدنيا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة أعداد المتقدمين في المرحلة الأولى، والتي بلغت 94721 طالبًا وطالبة من النظامين الحديث والقديم، ويستعرض الموجز التفاصيل

الحد الأدنى المتوقع للمرحلة الثانية

بحسب ما أعلن مكتب التنسيق، فإن المرحلة الثانية ستبدأ من درجات أقل مباشرة من الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، وتوزعت التوقعات كالتالي:

علمي علوم: أقل من 293 درجة (91.56%) وحتى 80%

أقل من 293 درجة (91.56%) وحتى 80% علمي رياضة: أقل من 283 درجة (88.44%) وحتى 77%

أقل من 283 درجة (88.44%) وحتى 77% أدبي: أقل من 233 درجة (72.81%) وحتى 61%

وبذلك، فإن الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من هذه الدرجات سيكونون ضمن المرحلة الثانية.

كليات متاحة لطلاب علمي علوم

رغم إغلاق القبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمرحلة الأولى، فإن فرص طلاب علمي علوم في المرحلة الثانية ما زالت متعددة وتشمل:

كليات العلوم بجميع الجامعات، وهي بوابة للتخصصات البحثية والدراسات العليا.

بجميع الجامعات، وهي بوابة للتخصصات البحثية والدراسات العليا. كليات التمريض التي يزداد الإقبال عليها لارتفاع الطلب في سوق العمل.

التي يزداد الإقبال عليها لارتفاع الطلب في سوق العمل. كليات الزراعة خاصة بالجامعات الإقليمية.

خاصة بالجامعات الإقليمية. كليات التربية (شعبة علوم) التي تتيح فرصًا في مجال التعليم.

التي تتيح فرصًا في مجال التعليم. كليات الحاسبات والمعلومات ببعض الجامعات مثل الفيوم وبني سويف وجنوب الوادي.

ببعض الجامعات مثل الفيوم وبني سويف وجنوب الوادي. أماكن محدودة في العلوم الطبية التطبيقية والعلوم الصحية.

فرص مميزة لطلاب علمي رياضة

بالنسبة لطلاب علمي رياضة، ورغم أن معظم مقاعد الهندسة الحكومية قد امتلأت بالمرحلة الأولى، إلا أن هناك بدائل قوية، منها:

كليات الحاسبات والمعلومات ذات الإقبال المتزايد.

ذات الإقبال المتزايد. كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات التي تشهد توسعًا سريعًا.

التي تشهد توسعًا سريعًا. كليات التكنولوجيا والتعليم التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.

التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. كليات العلوم (شعبة رياضة) بمختلف الجامعات.

بمختلف الجامعات. كليات التربية الرياضية والفنية والنوعية .

. فرص محدودة في الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية.

خيارات واسعة لطلاب الشعبة الأدبية

رغم كثافة طلاب الأدبي، إلا أن المرحلة الثانية تظل زاخرة بالفرص، خاصة في الكليات النظرية، مثل:

كليات التجارة (انتظام وانتساب) المؤهلة لمجالات المحاسبة والإدارة.

(انتظام وانتساب) المؤهلة لمجالات المحاسبة والإدارة. كليات الحقوق التي تستقبل آلاف الطلاب سنويًا.

التي تستقبل آلاف الطلاب سنويًا. كليات الآداب والتربية (أدبي) بمجالات التدريس والترجمة والإعلام.

بمجالات التدريس والترجمة والإعلام. كليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق .

. كليات دار العلوم والاقتصاد المنزلي.

الجامعات التي تستقبل طلاب المرحلة الثانية

من المنتظر أن تستوعب الجامعات الإقليمية مثل: المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، إضافة إلى بعض الجامعات الكبرى، أعدادًا كبيرة من طلاب المرحلة الثانية سواء في الكليات النظرية أو العلمية.

استعدادات وزارة التعليم العالي لتنسيق 2025

تستعد وزارة التعليم العالي لفتح موقع التنسيق الإلكتروني خلال أيام، مع توفير الدعم الفني عبر مكاتب التنسيق والخط الساخن، لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بسهولة.

كما يشهد تنسيق 2025 إتاحة مسارات جديدة، أبرزها:

كليات الذكاء الاصطناعي .

. الجامعات التكنولوجية والأهلية .

. الجامعات الدولية، ما يعزز فرص الطلاب في مواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

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