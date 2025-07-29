رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

بدء تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025..

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، ويستمر استقبال طلبات التظلم لمدة 15 يومًا، بدءًا من الأحد 27 يوليو وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة، ويرصد الموجز التفاصيل.

خطوات التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2025

أكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي الذي خصصته للطلاب. وتشمل الخطوات ما يلي:

سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، ويتم الدفع عبر المنافذ المعتمدة مثل البريد المصري، أو خدمات فوري، أو أي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

يرغب الطالب في التظلم بشأنها، ويتم الدفع عبر المنافذ المعتمدة مثل البريد المصري، أو خدمات فوري، أو أي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. تسجيل البيانات وتحديد المواد المطلوب التظلم عليها، مع اختيار موعد الاطلاع عبر الرابط الرسمي.

الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخر، حيث لن يُسمح بإعادة تقديم الطلب لمن يتخلف عن الموعد.

الأوراق المطلوبة لتقديم التظلم

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يجب أن يحضر للمقر المخصص للتظلمات بمفرده أو مع ولي أمره، مع الالتزام بعدم اصطحاب مدرس المادة. وتشمل المستندات المطلوبة:

صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

إيصال سداد رسوم التظلم.

آلية مراجعة أوراق الإجابة

خلال جلسة الاطلاع، يحصل الطالب على نسخة من ورقة إجابته (البابل شيت أو الورقة المقالية) مرفقة بنموذج الإجابة الرسمي، ويقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات، مع تسجيل ملاحظاته في المكان المخصص لذلك.

بعد الانتهاء من التظلم

بعد مراجعة الإجابات من قبل اللجان الفنية المختصة:

في حالة وجود تعديل بالدرجات، يتم إخطار الطالب بالنتيجة الجديدة واسترداد الرسوم.

تعتمد مذكرات الزيادة من قبل رئيس عام الامتحان أو نائبه.

تقوم وزارة التربية والتعليم بإخطار وزارة التعليم العالي (مكتب التنسيق) بالنتيجة المعدلة لضمان حقوق الطالب في التقديم للجامعات.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025

يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الرسمي للتقديم، والذي يبدأ العمل من الأحد 27 يوليو، وللتسجيل مباشرة: اضغط هنا للتظلمات.

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