رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام وتفاصيل الدرجات الكاملة

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، تتزايد عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي، وسط حالة من الترقب والقلق المشروع.

وفي هذا التقرير، يقدم "الموجز" دليلاً شاملاً يوضح كل ما يتعلق بالنتيجة من روابط رسمية، خطوات الاستعلام، توزيع الدرجات، بالإضافة إلى قرارات هامة من مشيخة الأزهر بشأن إعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال الأيام الأخيرة من يوليو أو في مطلع أغسطس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي بدأت فور انتهاء الامتحانات يوم 10 يوليو، وتتم العملية بدقة لضمان الشفافية والعدل في التصحيح.

شارك في الامتحانات هذا العام أكثر من 173 ألف طالب وطالبة، توزعوا بواقع 73,094 في القسم العلمي، و100,714 في القسم الأدبي، داخل 577 لجنة على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابطين رسميين يمكن من خلالهما للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس، وهما:

وينصح باستخدام هذه الروابط فقط لضمان دقة المعلومات وسرعة الوصول إلى النتيجة بمجرد اعتمادها رسميًا.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للحصول على النتيجة بسهولة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر من أحد الروابط الرسمية. اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025". إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. الضغط على زر "بحث" أو "استعلام". ظهور النتيجة التفصيلية متضمنة الدرجات والمجموع الكلي. يمكن طباعة أو حفظ النتيجة للاحتفاظ بها.

إلغاء المؤتمر الصحفي للنتيجة تضامنًا مع غزة

في خطوة تعكس موقف الأزهر الشريف الإنساني والسياسي، قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة، والاكتفاء بنشرها عبر الإنترنت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل، كما تم إلغاء اتصالات التهاني المعتادة مع أوائل الطلاب، في إشارة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الأزهر.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025

يبلغ المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 650 درجة، موزعة كالتالي:

القسم العلمي:

المواد الشرعية: 210 درجة

اللغة العربية: 160 درجة

المواد الثقافية والعلمية: 280 درجة

(تشمل الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، اللغة الأجنبية، وغيرها)

القسم الأدبي:

المواد الشرعية: 210 درجة

اللغة العربية: 160 درجة

المواد الأدبية: 280 درجة

(تشمل التاريخ، الجغرافيا، المنطق، اللغة الأجنبية الثانية، وغيرها)

تسهيلات لذوي الهمم

أعلن مكتب التنسيق عن استثناءات خاصة للطلاب من ذوي الإعاقة، حيث يمكنهم التقديم لبعض الكليات مثل: الآداب، الحقوق، التجارة، دار العلوم، والتربية النوعية، بمجموع لا يقل عن 50%، سواء عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو عبر الجامعات بعد اجتياز التقييم الطبي.

نصائح هامة للطلاب

تأكد من إدخال رقم الجلوس الصحيح.

لا تعتمد على مواقع غير رسمية حفاظًا على بياناتك.

احتفظ بنسخة مطبوعة من نتيجتك.

ابدأ في البحث عن الكليات والتخصصات المناسبة وفقًا لمجموعك وميولك.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 تمثل محطة فاصلة في حياة الطلاب، ومع التسهيلات المقدمة وروح المسؤولية من الأزهر الشريف، يمكن القول إن الجميع في انتظار لحظة الحسم بثقة واطمئنان

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