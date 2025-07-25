كلية الشرطة تفتح باب القبول للثانوية العامة والجامعات.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الالتحاق بـ الشرطة متاح بحد أدنى 65%.. واستثناءات للمؤهلات العليا وتخصصات وزارة الداخلية

قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025 - 2026

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بـ كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، حيث وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على فتح باب التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بحد أدنى 65% للعامين 2024 و2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

مؤهلات متنوعة مطلوبة.. من الحقوق للتربية الرياضية

يشمل القبول أيضًا الحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث بتقدير "مقبول"، وكذلك خريجات بكالوريوس التربية الرياضية بتقدير مقبول، والحاصلين على المؤهلات الجامعية الأخرى التي تحتاجها قطاعات وزارة الداخلية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه)، بتقدير لا يقل عن "جيد".

جدول مواعيد التقديم لجميع الفئات

أعلن اللواء د. هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، خلال مؤتمر صحفي، عن جدول مواعيد التقديم، وجاء كالتالي:

طلاب الثانوية العامة والأزهرية للعام الحالي والدور الثاني ومدارس المتفوقين والدبلومات الأجنبية : من الخميس 31 يوليو وحتى الخميس 28 أغسطس 2025.

: من الخميس 31 يوليو وحتى الخميس 28 أغسطس 2025. الحاصلون على الثانوية 2024 : من الثلاثاء 22 يوليو وحتى الخميس 14 أغسطس.

: من الثلاثاء 22 يوليو وحتى الخميس 14 أغسطس. خريجو كليات الحقوق والمؤهلات الجامعية: من 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر 2025.

التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية

أوضح رئيس الأكاديمية أن التقديم يتم فقط من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، دون الحاجة للحضور في البداية، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على المتقدمين وأسرهم.

شروط القبول الأساسية

تضمنت الشروط العامة للالتحاق بكلية الشرطة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين دون تجنس .

. حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف.

عدم الفصل من أي جهة حكومية بقرار تأديبي نهائي.

اللياقة الصحية والنفسية والبدنية، وألا يقل الطول عن 170 سم، وألا يزيد الوزن عن (الطول – 90).

ألا يتجاوز السن 22 عامًا في 1 أكتوبر المقبل، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

شروط إضافية للمؤهلات الجامعية

بالنسبة للضباط المتخصصين، فيُشترط:

الطول لا يقل عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث.

السن لا يتجاوز 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، و30 عامًا للماجستير، و35 عامًا للدكتوراه.

مراحل الاختبارات وتسهيلات جديدة

يمر الطالب بعدة مراحل قبل القبول النهائي، وهي:

اختبار القدرات قياس الطول والقوام الكشف الطبي الاختبارات الرياضية السمات الشخصية الهيئة الكشف الطبي المتقدم

وأكد اللواء أبو المكارم أنه تم تخصيص البوابة رقم 5 بالأكاديمية لدخول الطلاب في تمام الساعة 6 صباحًا، مع توفير أماكن انتظار مناسبة لأولياء الأمور.

دعم فني وخدمات للمتقدمين

أعلنت الأكاديمية عن توفير خدمات عديدة لدعم الطلاب، منها:

طباعة كتيب إرشادي لخطوات التقديم.

توفير خط ساخن للاستفسارات: (0224109102) و(02241091).

إعلان النتائج ومواعيد الاختبارات إلكترونيًا.

توفير منافذ لطباعة الأوراق المطلوبة وصحيفة الحالة الجنائية والتصوير الفوري.

رابط التقديم لكلية الشرطة

يمكن للراغبين في التقديم الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي واتباع التعليمات المحددة داخل البوابة الإلكترونية المخصصة لأكاديمية الشرطة.

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