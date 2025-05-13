الداخلية تكشف تفاصيل مشـ.ـاجرة عنيفة داخل مسجد بالقاهرة وتضبط المتورطين

في استجابة سريعة للأحداث التي جرت في أحد المساجد بالقاهرة، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الحادث الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل المسجد، والحادث أثار ضجة كبيرة بسبب تداعياته التي نشأت عن مشادة تطورت إلى استخدام أدوات قتال داخل المسجد، وهو ما دفع الوزارة إلى تقديم توضيحات حول الملابسات.

و الموجز يعرض لكم التفاصيل .

تفاصيل الحادث

بحسب بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم الثلاثاء، وقع الحادث في يوم 11 من الشهر الجاري في منطقة الحرفيين بالقاهرة، وبدأ الأمر بمشادة كلامية بين طرفين بسبب تركيب كاميرات مراقبة لمحل تجاري في أحد العقارات، حيث اعترض الطرف الثاني، الذي يملك عقارًا مجاورًا، على تركيب الكاميرات، وهذا الخلاف أدى إلى مشاجرة بين الطرفين، وفي ظل تلك الأحداث، حاول فني تركيب الكاميرات الاختباء داخل مسجد قريب من موقع الحادث، ولكن الطرفان تبعا الفني إلى داخل المسجد، وأثناء ذلك استمرت المشاجرة باستخدام عصي خشبية وأحدهم كان يحمل سلاحًا أبيض.

تفاصيل الإصابات والتدخل الأمني

نتج عن المشاجرة إصابة أحد الأشخاص بكدمة في الوجه بسبب الضرب بالعصا، وعلى الفور، تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط أطراف المشاجرة، بالإضافة إلى السلاح الأبيض الذي استخدم في الحادث، كما تم ضبط كافة المتورطين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الرد على ما تم تداوله

فيما يخص ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الحادث، أكدت وزارة الداخلية أن المشاجرة لم تكن تستهدف الإساءة لحرمة المسجد، كما أُشيع، بل كانت نتيجة لاشتباك وقع بين الأشخاص بسبب الخلافات الشخصية التي تفاقمت بشكل مفاجئ، ووزارة الداخلية شددت على أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي محاولات للإساءة للأماكن المقدسة.

الرسالة الأمنية والدور المجتمعي

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الحفاظ على قدسية الأماكن الدينية ودورها الكبير في تحقيق السكينة والهدوء للمواطنين، وأشارت إلى أنها لن تتسامح مع أي شخص يخل بالأمن في مثل هذه الأماكن التي يجب أن تظل بعيدة عن العنف أو أي نزاع ،كما دعت الوزارة إلى التعاون من قبل المجتمع في الحفاظ على النظام واحترام حرمة دور العبادة.

وتعكس هذه الواقعة الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في التصدي لأي محاولة للإخلال بالأمن والنظام داخل المجتمع، حيث تعمل وزارة الداخلية على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مع الحفاظ على بيئة آمنة لكل المواطنين في جميع الأماكن، بما في ذلك المساجد.

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