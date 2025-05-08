تفاصيل جديدة حول وفاة طالبة الزقازيق: هاتفها وكاميرات المراقبة يكشفان الأسباب

توفيت الطالبة روان ناصر، طالبة كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بعد سقوطها من الطابق الخامس داخل الحرم الجامعي، في حادث صادم هز المجتمع الجامعي، والنيابة العامة بدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث، حيث كشفت فحوصات الهاتف المحمول وكاميرات المراقبة بعض التفاصيل المهمة التي قد تفسر أسباب وقوع الحادث.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

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تفاصيل الحادث حسب كاميرات المراقبة

تبين من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الحادث أن الطالبة روان ناصر صعدت بمفردها إلى الطابق الخامس من مبنى الكلية، حيث رصدت إحدى الكاميرات سقوطها المفاجئ من العلو، ولم تُلاحظ كاميرات المراقبة أي شخص كان برفقتها أثناء الحادث، ما يشير إلى أن الطالبة كانت بمفردها في اللحظات التي سبقت سقوطها.

شهادات الطلاب حول الحادث

أكد عدد من الطلاب الذين كانوا في المكان أنهم فوجئوا بسقوط الطالبة فجأة، حيث هرعوا إلى المكان فور وقوع الحادث، وأحد الطلاب صرح أنه حاول إسعاف الطالبة، بينما قام آخرون بالاتصال على الإسعاف فورًا ،واستجاب فريق الإسعاف بسرعة، حيث وصلت أول سيارة إسعاف خلال خمس دقائق من البلاغ، إلا أن الطالبة كانت قد فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى.

تحقيقات النيابة وتفريغ محتوى الهاتف المحمول

كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الهاتف المحمول للطالبة كان يحتوي على رسائل ومحادثات تشير إلى معاناتها النفسية بسبب مشاكل أسرية، وفي اللحظات التي سبقت الحادث، تبين أنها كانت تفكر في التخلص من حياتها، حيث أرسلت رسالة تشير إلى عزمها على الانتحار قبل دقيقة واحدة من الحادث.

أفاد والد الطالبة في التحقيقات أنه تلقى اتصالًا من أحد الأشخاص يخبره بسقوط ابنته، وأوضح أن ابنته كانت تعاني من خلافات أسرية مستمرة، كما أضافت والدتها وشقيقاتها أن الطالبة كانت تعيش فترة صعبة في حياتها، وهو ما قد يكون له دور في اتخاذ هذا القرار المأساوي.

إجراءات النيابة العامة واستمرار التحقيقات

أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الطالبة وتحديد سبب وفاتها بشكل دقيق ،كما تواصل النيابة العامة تحرياتها حول الحادث لتحديد إذا كان هناك أي شبهة جنائية، وسط مطالبات بتوخي الحذر من تداول الشائعات حول الحادث، لما لها من تأثير على سير التحقيقات.

دور الجامعة وأهمية الدعم النفسي

تعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار للجامعات بشأن أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب، ومن الضروري أن توفر الجامعات بيئة صحية داعمة، تشمل الدعم النفسي للطلاب في جميع الأوقات، خاصة أولئك الذين قد يواجهون ضغوطًا أسرية أو اجتماعية.

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