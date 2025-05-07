واقعة اقتحام مدرسة أولاد حمام بدمياط: التعليم تتخذ إجراءات سريعة لضمان الأمان

شهدت مدرسة أولاد حمام الإعدادية بمحافظة دمياط في الأيام الأخيرة حادثًا مفاجئًا أثار حالة من الرعب بين الطلاب والعاملين بالمدرسة، حيث قام شخص مجهول بالتسلق على سور المدرسة حاملًا سلاحًا أبيض، والحادثة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ردود فعل واسعة من الأهالي والمواطنين، الذين عبروا عن قلقهم إزاء الأمن في المؤسسات التعليمية.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الحادثة

وفقا لمقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شخص يرتدي ملابس غير لائقة يتسلق سور المدرسة في ساعات الصباح الباكر أثناء بداية اليوم الدراسي، مما أثار الذعر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومع محاولة إحدى المعلمات التدخل لمساعدة الطلاب وإبعادهم عن المكان، تعرضت للإصابة في أسنانها أثناء محاولتها تهدئة الموقف، وسرعان ما تدخل أفراد الأمن في المدرسة، ولكن الشخص المجهول تمكن من الهروب قبل وصول السلطات الأمنية.

رد فعل مديرية التربية والتعليم بدمياط

في رد فعل سريع، أصدرت مديرية التربية والتعليم بدمياط بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الحادثة التي تم تصويرها جرت خارج أسوار المدرسة ولم تؤثر بشكل مباشر على سير العملية التعليمية داخل الفصول، وأكد البيان أن امتحانات الطلاب استمرت في مواعيدها المحددة دون أي تعطيل.

كما أشارت المديرية إلى أن إدارة المدرسة تواصلت مع الجهات الأمنية بشكل فوري بعد وقوع الحادث، مؤكدةً أن الحادث لا يتعدى كونه تصرفًا فرديًا، كما أكدت أن المدرسة وطاقمها على أتم استعداد لضمان سلامة جميع الطلاب في المستقبل.

التوسع في تطوير المنشآت التعليمية

تعد مدرسة أولاد حمام الإعدادية من بين المدارس التي شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإنفاق حوالي 3.2 مليون جنيه على تحسين وتوسعة منشآت المدرسة في عام 2020، والتوسعات شملت إنشاء فصول جديدة ومرافق حديثة بهدف تحسين البيئة التعليمية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

ورغم الحادثة المؤسفة، فإن استجابة إدارة المدرسة السريعة وتعاونها مع الجهات الأمنية يساهمان في احتواء الموقف، وتؤكد هذه الحادثة أهمية وجود تدابير أمنية قوية في المؤسسات التعليمية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، وعلى الرغم من التوتر الذي أحدثته الواقعة، فإن العملية التعليمية استمرت بشكل طبيعي، مما يعكس مرونة النظام التعليمي في مواجهة التحديات.

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