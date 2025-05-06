القبض على سائق في الهرم بتهمة تحرش بطفلة.. الإجراءات القانونية

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة تمثلت في تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للتحرش من قبل سائق تاكسي كان يقوم بتوصيلها يوميًا إلى مدرستها، وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الاستياء والقلق بين الأهالي، كما تسببت في تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي والمراقبة على سلوك السائقين خاصة من يعملون في نقل الأطفال.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الحادث:

بدأت الحادثة عندما تقدم والد الطفلة ببلاغ إلى السلطات الأمنية، حيث أشار إلى أن ابنته تعرضت للتحرش من قبل سائق التاكسي الذي كان يتولى نقلها من منزلها إلى مدرستها بشكل يومي، وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن السائق (البالغ من العمر 44 عامًا) استغل تواجده بمفرده مع الطفلة في السيارة وأقدم على التحرش بها.

الإجراءات الأمنية:

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على المتهم بعد تلقي البلاغ، وعقب ذلك، تم التحفظ عليه لإجراء التحقيقات معه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، كما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.

وبناءً على توجيه النيابة، تم عرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد ما إذا كانت قد تعرضت لاعتداء جنسي، بالإضافة إلى ذلك، طلبت النيابة تحريات موسعة من قبل الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

الإطار القانوني:

تتضمن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري نصًا صارمًا ضد التحرش، حيث تعاقب كل من يقوم بالتعرض للآخرين في أماكن عامة أو خاصة أو مطروقة بإيحاءات أو تلميحات جنسية، سواء بالفعل أو القول، وتنص المادة على أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 3000 إلى 5000 جنيه.

ردود فعل المجتمع:

هذه الواقعة لاقت استنكارًا واسعًا بين المواطنين، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم من تصرف السائق ودعوا إلى تشديد الرقابة على العاملين في قطاع النقل، وخاصة أولئك الذين ينقلون الأطفال، كما أكدوا على أهمية تطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة لضمان حماية الأطفال من أي تهديدات أو مخاطر.

وختامًا، تعتبر هذه الحادثة مؤشرا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من أي نوع من الاعتداءات، وتشير إلى أهمية دور الأجهزة الأمنية والقضائية في متابعة هذه القضايا لضمان تنفيذ العدالة وحماية المجتمع.

اقرأ أيضا : تفاصيل قضيةرجل أعمال متهم بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة

إحالة مراقب مالي بمدرسة في دمنهور للمحاكمة بتهمة هتك عرض تلميذ





