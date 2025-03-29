تجديد حبس التيك توكر بتهمة نشر الفسق والفجور.. تفاصيل

التيك توكر.. أمرت محكمة جنح الوايلي بتجديد حبس التيك توكر، على خلفية اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، فضلا عن نشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع، 15 يوما على ذمة التحقيق.

الموجزيرصد التفاصيل.

القبض على التيك توكر

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على التيك توكر "ز. ت" في منطقة الوايلي، بعدما أحكم فريق المباحث قبضته وتتبعوا مكان اختباؤه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وممارسة أفعال منافية للآداب، فضلا عن بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على مبلغ 1700 جنيه بحوزته، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

التيك توكر المتهم

تحرير محضر ضد التيك توكر

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تواجه البلوجر "رورو البلد" أزمة قانونية كبيرة بعد تقديم بلاغ رسمي ضدها للنائب العام، يتهمها بنشر محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك". ووفقًا للبلاغ، فإن المحتوى الذي تقدمه يتعارض مع القيم الأسرية ويخدش الحياء العام، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد رورو البلد

أوضح المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، أن المحتوى الذي تبثه البلوجر يتنافى مع الأخلاق العامة، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال إثارة الجدل. وأشار إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة المادتين 25 و26 اللتين تجرّمان نشر أي محتوى يضر بالقيم الأسرية أو يخدش الحياء العام.

تحقيقات النيابة وتطورات القضية

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المحامي مقدم البلاغ، حيث أكد أن المحتوى الذي تقدمه "رورو البلد" يتجاوز حدود حرية التعبير، ويتضمن مشاهد اعتبرها غير لائقة. ووفقًا للمصادر، فإن النيابة العامة تدرس حاليًا الأدلة المقدمة ضد البلوجر، وقد يتم استدعاؤها للتحقيق خلال الأيام القادمة لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها.

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