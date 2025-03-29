تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي إلى أبريل القادم

عبد الله رشدي .. قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل القادم.

الموجز ترصد تفاصيل المحاكمة.

وكانت جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد، الذي تسبب في وفاة "هاجر. ح"، زوجة الداعية عبد الله رشدي،بدأت منذ قليل، وذلك بعد تحقيقات استمرت لنحو عامين.

عبد الله رشدي

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عقدت جلستها اليوم بالتجمع الخامس، اليوم السبت لمتابعة محاكمة طبيب نساء وتوليد، بعدما قضت بتأجيل محاكمته في وقت سابق على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، لحضور طبيبي العناية المركزة والتخدير.

ووفي وقت سابق أكد المحامي أحمد مهران، دفاع زوجة عبد الله رشدي، أن تقرير الطب الشرعي النهائي برأ الطبيب المعالج من تهمة الإهمال الطبي، بعدما مر عامين على الواقعة، مضيفا أنه بذلك التقرير تم انقطاع رابطة السببية بين الوفاة والإجراءات الطبية التي خضعت لها المريضة داخل غرفة العمليات.

خطأ طبي السبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

ومثل الطبيب المتهم في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، بعد صدور قرار النيابة بإحالته للمحاكمة، بسبب ارتكابه خطأ طبي جسيم تسبب في الوفاة، بناء على تقرير الطب الشرعي.

المحاكمة الجنائية للطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

وكانت النيابة العامة قد أحالت طبيب النساء والتوليد المعروف إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أظهر تقرير الطب الشرعي أدلة واضحة على مسؤوليته عن الخطأ الطبي, وتعد شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في القضية إحدى النقاط الفاصلة في تحديد مصير الطبيب أمام القضاء.

ويشار إلى أن وفاة زوجة عبد الله رشدي، قد أثار حالة من الجدل والتساؤلات دارت حول الوفاة، حيث توفيت بدعوى أن طبيب النساء والتوليد في مستشفى النسائم بالتجمع الخامس.

عبد الله رشدي

إصابات صحية متكررة لزوجة عبد الله رشدي

بعدما أصيبت زوجة عبد الله رشدي، بالفشل الكلوي والفشل الكبدي أصيبت أيضًا بالتهاب رئوي حاد ثم فشل في التنفس، لكن قرحة فراش شديدة أضيفت لكل تلك الإصابات حتى وصل الأمر إلى التهاب بكتيري حاد في مكان القرحة؛ لتتوفى بعد كل تلك الأزمات الصحية في المستشفى.

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بدء محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي