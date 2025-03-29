بدء محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

عبد الله رشدي .. بدأت منذ قليل جلسة محاكمة طبيب نساء وتوليد، والذي تسبب في وفاة "هاجر. ح"، زوجة الداعية عبد الله رشدي، وذلك بعد تحقيقات استمرت لنحو عامين.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عقدت جلستها اليوم بالتجمع الخامس، اليوم السبت لمتابعة محاكمة طبيب نساء وتوليد، بعدما قضت بتأجيل محاكمته في وقت سابق على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، لحضور طبيبي العناية المركزة والتخدير.

وأوضح المحامي أحمد مهران، دفاع زوجة عبد الله رشدي، أن تقرير الطب الشرعي النهائي برأ الطبيب المعالج من تهمة الإهمال الطبي، بعدما مر عامين على الواقعة، مضيفا أنه بذلك التقرير تم انقطاع رابطة السببية بين الوفاة والإجراءات الطبية التي خضعت لها المريضة داخل غرفة العمليات.

عبد الله رشدي

الطبيب يرتكب خطأ طبي يتسبب في الوفاة

ومثل الطبيب المتهم في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، بعد صدور قرار النيابة بإحالته للمحاكمة، بسبب ارتكابه خطأ طبي جسيم تسبب في الوفاة، بناء على تقرير الطب الشرعي.

إحالة الطبيب المتهم إلى المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة قد أحالت طبيب النساء والتوليد المعروف إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أظهر تقرير الطب الشرعي أدلة واضحة على مسؤوليته عن الخطأ الطبي, وتعد شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في القضية إحدى النقاط الفاصلة في تحديد مصير الطبيب أمام القضاء.

ويشار إلى أن وفاة زوجة عبد الله رشدي، قد أثار حالة من الجدل والتساؤلات دارت حول الوفاة، حيث توفيت بدعوى أن طبيب النساء والتوليد في مستشفى النسائم بالتجمع الخامس.

السبب وراء وفاة زوجة عبد الله رشدي

زوجة عبد الله رشدي، توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعدما خرجت من غرفة العمليات التي كانت تجري بها عملية نتيجة لتعرضها لوعكة صحية، الأهم أن ما حدث بعد العملية كان هو السبب في وفاتها.

زوجة عبد الله رشدي، توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعدما خرجت من غرفة العمليات التي كانت تجري بها عملية نتيجة لتعرضها لوعكة صحية، الأهم أن ما حدث بعد العملية كان هو السبب في وفاتها.

عبد الله رشدي

إصابات صحية متكررة لزوجة عبد الله رشدي

بعدما أصيبت زوجة عبد الله رشدي، بالفشل الكلوي والفشل الكبدي أصيبت أيضًا بالتهاب رئوي حاد ثم فشل في التنفس، لكن قرحة فراش شديدة أضيفت لكل تلك الإصابات حتى وصل الأمر إلى التهاب بكتيري حاد في مكان القرحة؛ لتتوفى بعد كل تلك الأزمات الصحية في المستشفى.

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