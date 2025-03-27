القبض على الكهربائي المتهم بهـ.ـ تك عرض طفل أكتوبر

طفل أكتوبر .. بعد مسلسل لام شمسية بدأ ظهور المتحرشين بالصغر يظهر على الساحة، وأصبح الأطفال لا يعلمون الخوف من تلك النقطة، خاصة وأن الكثير من الآباء بدأوا في توعية أبناؤهم من مخاطر التحرش، وتوعيتهم تجاه اللمسة الحسنة والغير حسنة.

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة.

طفل أكتوبر يلجأ لوالدته كي يروي لها ماحدث

وهذا ما حدث مع طفل أكتوبر، حيث لجأ الطفل إلى والدته وروى لها كيف أن "عمو" على حد قول الطفل، أقنعه بأنه سيشتري له الحلوى، وأقنعه أن والداه ينتظرانه، مستغلا براءة الطفل، وأخذه إلى منزله وعندما اعترض الطفل هدده كي يخلع عنه ثيابه ثم يهتك عرضه بالقوة.

هتك عرض طفل أكتوبر

إلقاء القبض على الكهربائي المتهم بهتك عرض طفل أكتوبر

وكانت مباحث أكتوبر التابعة لمديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة، قد أحكمت الكمائن لتتمكن من إلقاء القبض على الكهربائي المتهم بالتحرش بطفل في نطاق القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بهتك عرض كهربائي لـ طفل أكتوبر

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر أول المقدم محمد راغب، مفاده ورود بلاغ من والد طفل أكتوبر يتهم فيه "محمد. م"، البالغ من العمر 40 عاما، ويعمل كهربائي، بأنه استغل حداثة سن نجله، وخدعه بوجود والديه في مكان ما، فضلا عن شراء الحلوى له.

أغراه بالحلوى وهتك عرضه بالتهديد

وتابع والد طفل أكتوبر أن المتهم هدد الولد ما إن حاصره بالقوة، وخلع عنه ملابسه وهتك عرضه، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وإحكام الكمائن للقبض على المتهم بالتحرش بـ طفل أكتوبر.

قرار النيابة العامة

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج طفل أكتوبر، والذي يبلغ من العمر 8 سنوات، حيث كان يسير الطفل في الشارع بمفرده، وأقنعه بشراء حلوى له، ثم أخذه إلى شقته وحيما حاول الطفل الصراخ، هدده المتهم، حيث قام بتجريده من ملابسه والتحرش به، وتولت النيابة التحقيق في القضية.

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