حقيقة فيديو خطف الأطفال في المنيا.. الأمن يكشف التفاصيل

خطف الأطفال.. في ظل انتشار الأخبار غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول بعض المستخدمين مقطع فيديو يدعي وقوع حالات خطف أطفال في محافظة المنيا بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية، مما أثار موجة من القلق والجدل بين الأهالي.

وسرعان ما تدخلت وزارة الداخلية للتحقق من صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مروج الفيديو.

انتشار فيديو مثير للذعر حول خطف الأطفال عبر مواقع التواصل



بدأت الواقعة عندما نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، زاعمًا فيه تزايد حالات خطف الأطفال في محافظة المنيا، مما أدى إلى حالة من الفزع بين المواطنين، ودفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل بشكل عاجل للتحقيق في مدى صحة هذه المزاعم.

تحقيقات وزارة الداخلية تكشف حقيقة خطف الأطفال



عقب انتشار الفيديو، قامت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت والأجهزة الأمنية المختصة بإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، حيث توصلت إلى النتائج التالية:

الادعاءات الواردة في الفيديو غير صحيحة، ولم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية تفيد بوقوع حالات خطف للأطفال أو تجارة الأعضاء البشرية في محافظة المنيا.

تم تحديد هوية ناشر الفيديو بعد تتبع مصدره من خلال فرق التحقيق المختصة.

ضبط المتهم بـ خطف الأطفال واعترافه بالحقيقة



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي نشر الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة المنيا، وخلال التحقيقات، اعترف بأنه قام بنشر الفيديو عمدًا دون التحقق من صحته، وكان هدفه الرئيسي تحقيق مكاسب شخصية.

وأوضح المتهم أن هدفه من نشر هذا المقطع كان زيادة عدد المشاهدات والتفاعل على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تحقيق أرباح مادية من الإعلانات والمحتوى المروج.

الإجراءات القانونية بحق المتهم بـ خطف الأطفال



قامت الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، ومن المقرر عرضه على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

تحذير وزارة الداخلية من نشر الأخبار الكاذبة



أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة قد يتسبب في إثارة الذعر بين المواطنين ويؤثر سلبًا على الأمن العام، مشيرة إلى أن مروجي هذه الأخبار الكاذبة يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب القوانين التي تجرم نشر الأخبار المضللة وإثارة البلبلة في المجتمع.

خطف الأطفال



تحقيقات وزارة الداخلية حسمت الجدل حول فيديو خطف الأطفال في المنيا، حيث ثبت عدم صحته، وأُلقي القبض على ناشره الذي اعترف بأنه كان يسعى للربح المادي من وراء نشر الشائعات.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم تصديق أو مشاركة الأخبار غير الموثوقة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون مصادر رسمية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي الأكاذيب.

اقرأ أيضا

رنا سماحة تحصل علي حكم نهائي في قضية نفقة طفلها

كمين محكم يسقط دجال كرموز استغل الإنترنت لخداع المواطنين

