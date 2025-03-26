القبض على دجال كرموز بعد زعمه بقدرته على العلاج الروحاني

دجال كرموز .. أشتاتا شلتوت الوحا الوحا والساعة الساعة.. بخور كتير وكلام محدش فاهمه، بيكلم حد مش متشاف، بيقولوا عليه شيخ سره باتع يكشف المستور ويبين المستخبي، يجلب الحبيب ويرد المطلقة ويخلي جوزك زي الخاتم في صباعك.

دجال كرموز نصاب كبير

عالم روحاني بيعرف الغيب، مسخر جن ملوش مثيل، إعلانات كثيرة لا حصر لها ليتضح في النهاية أن شيخ الشيوخ الذي يستطيع جعل حمتك قلبها كقطعة القماش البيضاء، ماهو إلا نصاب كبير، ودجال كرموز الشهير، الموجز، يرصد تفاصيل القبض على دجال كرموز.

القبض على دجال كرموز

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب، تمكنت من إلقاء القبض على دجال كرموز، بعد ثبوت قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، على خلفية زعمه بقدرته على العلاج الروحاني، ورد المطلقة وفك الأعمال وجلب الحبيب وتزويج من لم تتزوج من قبل.

دجال كرموز

دجال كرموز يزعم بقدرته على العلاج الروحاني

كما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم في محافظة كفر الشيخ؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين، فضلا عن استيلاؤه على أموالهم، وذلك بعدما زعم قدرته على العلاج الروحاني، وممارسته أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقنين الإجراءات للقبض على دجال كرموز

وتم استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات، ليتمكن رجال المباحث من إحكام الكمائن وإلقاء القبض على دجال كرموز، حيث تواجد بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، وهاتف محمول، عند فحصه اتضح احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

دجال كرموز يقر بجريمته

وتم مواجهة دجال كرموز، ليقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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