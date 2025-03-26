من بينهم أطفال.. إصابات خطيرة ومتفرقة لمصابي حادث المنيا

حادث المنيا .. وقع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على طريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات خطرة ومتفرقة بالجسم، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الموجزيرصد تفاصيل حادث المنيا.

تفاصيل حادث المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، فجر اليوم الأربعاء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده وقوع حادث المنيا، حيث تصادمت سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد بالقرب من مركز أبو قرقاص، ورود إشارة بوجود مصابين في حالات خطرة جراء حادث المنيا من بينهم أطفالا.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث المنيا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة، وبعض رجال الشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مقر حادث المنيا، ليتم الكشف عن وجد 8 مصابين في حالات خطرة، من بينهم 4 أطفال أصيبوا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف، فضلا عن وجود إصابات بالارتجاج، وكسور باليد والساقين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تهور السائقين السبب في حادث المنيا

وكشفت التحريات المبدئية لفريق المباحث أن السبب الرئيسي في الحادث هو السرعة الزائدة وتهور السائقين، الأمر الذي أدى إلى تصادم السيارتين.

حادث المنيا

قرارات جهات التحقيق في حادث المنيا

وأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على السيارتين لفحصهما من قبل جهات التحقيق، كما أمرت باستدعاء الأوناش الخاصة بهيئة المرور لإزالة آثار حادث المنيا، وإعادة فتح الطريق لاستئناف الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتم تحرير محضر بـ حادث المنيا، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث البدرشين

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق البدرشين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، الموجز يرصد تفاصيل حادث البدرشين .

بلاغ بـ حادث البدرشين

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي مفاده وقوع حادث البدرشين، حيث انقلبت سيارة ميكروباص أعلى طريق البدرشين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث البدرشين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ بـ حادث البدرشين، مدعومين بسيارات الإسعاف وسيارات الأوناش الخاصة بهيئة المرور لرفع آثار حادث البدرشين.

اختلال عجلة القيادة السبب وراء حادث البدرشين

واتضح من التحريات الأولية أن اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق هي السبب الرئيسي إلى انقلاب السيارة أعلى طريق البدرشين، الأمر الذي أدى إلى مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

قرارات النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أمرت النيابة العامة رجال المرور برفع آثار حادث البدرشين وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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