حادث بلبيس.. إصابة 17 عاملا إثر انقلاب أتوبيس يقلهم لمقر عملهم

حادث بلبيس .. وقع حادث إنقلاب على طريق بلبيس السلام، التابع لمركز بلبيس الشرقية، حيث كان يقل 26 عاملا في إحدى الشركات، أصيب منهم 17 عاملا بإصابات مختلفة وخطرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي كي يتلقوا الإسعافات اللازمة.

بلاغ للأجهزة الأمنية بـ حادث بلبيس

الموجز يرصد تفاصيل حادث بلبيس، إذ تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الشرقية، إخطارا مفاده ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يؤكد وصول 17 شخصا مصابين بكدمات خطرة وجروح غائرة بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث بلبيس

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إل محل حادث بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

حادث بلبيس

انقلاب أتوبيس يقل 27 عاملا

وكشفت التحريات الأولية لفريق المباحث، أن السبب وراء الحادث وإصابة العمال، كان انقلاب أتوبيس 26 راكب يقل عمال إحدى الشركات بطريق بلبيس – السلام، بمركز بلبيس.

النياة العامة تأمر برفع آثار حادث بلبيس

وأمرت النيابة العامة برفع آثار حادث بلبيس من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل المحضر للتحقيق.

حادث المنوفية

وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات في محافظة المنوفية، حيث أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى لمستشفى منوف العام وشبين الكوم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بـ حادث المنوفية

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث المنوفية حيث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات في محافظة المنوفية، ووجود متوفين ومصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث المنوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ليتضح بعد الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات بمحافظة المنوفية، وأسفر حادث المنوفية عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، تم نقلهم إلى لمستشفى منوف العام وشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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