بالأسماء والصور.. 4 وفيات و25 مصابا حصيلة حادث المنوفية

حادث المنوفية .. وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات في محافظة المنوفية، حيث أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى لمستشفى منوف العام وشبين الكوم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموجز ترصد تفاصيل حادث المنوفية.

بلاغ بـ حادث المنوفية

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث المنوفية حيث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات في محافظة المنوفية، ووجود متوفين ومصابين.

حادث المنوفية

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث المنوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ليتضح بعد الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات بمحافظة المنوفية، وأسفر حادث المنوفية عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، تم نقلهم إلى لمستشفى منوف العام وشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضحايا حادث المنوفية

وجاءت أسماء المتوفين في حادث المنوفية كالتالي: "محمد علي، البالغ من العمر 30 سنة، إنسان حسانين عرفة البالغ من العمر 32 سنة، عاطف سيد، البالغ من العمر 53 سنة، ومصطفى سلامة البالغ من العمر 35 سنة.

مصابي حادث المنوفية

وجاء أسماء مصابي حادث المنوفية كالآتي: "محمود علام البالغ من العمر 19 سنة، وأصيب باشتباه بكسر في القدم اليمنى، علي عزام، البالغ من العمر 36 سنة، وأصيب بسحجات متفرقة بالجسد، عبدالرحمن عزام، البالغ من العمر 16 سنة، وأصيب باشتباه بكسر في القدم اليسرى، وعبدالسميع عبد المرضي، البالغ من العمر 32 سنة، ومصاب بكسر بالقدم اليسرى".

حادث المنوفية

كم أصيب في حادث المنوفية : "مصطفى طلعت، البالغ من العمر 24 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكسر بالساق اليمنى، حمادة حمدي، البالغ من العمر 24 سنة، اشتباه بكسر في الذراع الأيمن، زياد أحمد، البالغ من العمر 25 سنة، وأصيب بكسر بالساق اليمنى، محمود عبدالعظيم، البالغ من العمر 60 سنة، وأصيب بكسر بالساق، ومصطفى عبدالرحيم، البالغ من العمر 22 سنة، وأصيب بسحجات وكدمات”.

مصابي حادث المنوفية

كما نقل في حادث المنوفية كلا من : "سمير محمد، البالغ من العمر 57 سنة، اشتباه كسر في القدم اليسرى، أحمد سعيد، البالغ من العمر 25 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد خالد، البالغ من العمر 30 سنة، جرح قطعي بالساق اليمنى، فضلا عن محمد مبروك، البالغ من العمر 40 سنة، وأصيب بكسر بالفخدين والعمود الفقري، محمد عزام، البالغ من العمر 43 سنة، وأصيب بجرح بالساق اليمنى والأذن اليسرى، علاء عبد المرضي، البالغ من العمر 27 سنة، وأصيب بكسر بالساق، وكريم شوشة، البالغ من العمر 16 سنة، مصاب بسحجات وكدمات".

كما تم الإعلان عن إصابة كلًا من: "محمود نصر، البالغ من العمر 35 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساق اليمنى، السيد محمد، البالغ من العمر 44 سنة، مصاب باشتباه بكسر في الكتف الأيمن، رضا محمود، البالغ من العمر 40 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسليمان مدكور، البالغ من العمر 45 سنة، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، بالإضافة إلى حمدي عبدالمرضي، البالغ من العمر 28 سنة، وأصيب بكدمة بالظهر والساقين، صلاح عبدالجيد، البالغ من العمر 40 سنة، وأصيب بجرح باليد اليسرى والرأس، حسام علي، البالغ من العمر 47 سنة، جروح متفرقة بالظهر والساق، عبدالمرضي محمد، البالغ من العمر 46 سنة، كسر بالقدم، وشحاته سعيد محمد 42 سنة، نزيف بالمخ".

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