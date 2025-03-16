تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية بتهمة الاحتيال على المواطنين

منصة FBC .. على غرار منصة FBC أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس 39 متهما، على خلفية إدارتهم لـ 3 منصات إلكترونية للنصب وهي "GME – RGA – BTS"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الموجز ترصد تفاصيل الحادث.

تشكيلات عصابية تحتال على المواطنين

ورصدت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق 3 تشكيلات عصابية تقوم بالاحتيال على المواطنين عن طريق منصات إلكترونية تحمل اسم "GME – RGA – BTS"، عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

بلاغات ضد منصات عصابية تحتال على المواطنين

وكان قد تقدم عددا من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم، حيث بلغ إجمالي تلك الأموال قرابة 12 مليون جنيه.

منصة BTS

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتورطين بتلك المنصات، حيث يبلغ عددهم 39 شخصا، وتم ضبط بحوزتهم عددا كبيرا من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية، عدد من السيارات، وكمية من المشغولات الذهبية، عدد من الهواتف والحواسب المحمولة، حيث بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه.

تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC الرقمية

وفي وقت سابق أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس 14 متهما بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الرقمية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، بدأت منذ قليل أولى جلساتها لمحاكمة 14 متهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

القبض على المتهم الأجنبي الهارب في قضية منصة FBC الرقمية

وكشفت الجهات الأمنية المختصة، في وقت سابق عن إلقاء القبض على المتهم الأجنبي الهارب، والذي تأكد لهم أنه ضمن التشكيل العصابي الذي احتال على المواطنين واستولى على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية FBC.

منصة FBC

الأجهزة الأمنية تنفي شائعات الاستيلاء على مليارات من المصريين

ونفت الأجهزة الأمنية، ما تردد من شائعات حول استيلاء عصابة منصة FBC على مليارات الجنيهات من مصر، مؤكدة أن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم إجماليها 2,5 مليون جنيه.

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