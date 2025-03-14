تسجيل دخول منصة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات والرابط المباشر

تسجيل دخول منصة مصر الرقمية.. منصة مصر الرقمية من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

ويهدف تسجيل دخول منصة مصر الرقمية، هو تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليل الإجراءات الورقية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمواطنين أداء العديد من الخدمات، مثل تجديد بطاقات الرقم القومي، دفع الفواتير، ومعاملات المرور، وغيرها من الخدمات الهامة.

تسجيل دخول منصة مصر الرقمية

ويعرض لكم الموجز كيفية تسجيل دخول منصة مصر الرقمية عبر السطور التالية.

ومن خطوات تسجيل دخول منصة مصر الرقمية الآتي:

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط https://www.digital.gov.eg.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، اختر الخدمة التي ترغب في استخدامها، مثل تجديد بطاقة الرقم القومي أو دفع الفواتير.

اضغط على "تسجيل الدخول" في أعلى الصفحة، ثم أدخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك. في حال لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على "إنشاء حساب جديد" وإدخال بياناتك الشخصية.

في بعض الأحيان، قد تتطلب المنصة خطوة إضافية للمصادقة عبر رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب، حيث سيتلقى المستخدم رمز التحقق عبر رسالة نصية.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك البدء في الاستفادة من الخدمات المتاحة على المنصة، مثل دفع الفواتير أو التقديم على الخدمات الحكومية.

بعد اختيار الخدمة، ستتاح لك خيارات للدفع الإلكتروني في حال كانت الخدمة تتطلب دفع رسوم. يمكن للمواطنين إتمام عملية الدفع عبر وسائل متعددة مثل البطاقة الائتمانية أو الفواتير البنكية، مما يسهل الإجراءات ويوفر وقت المستخدمين.

فمنصة مصر الرقمية توفر طريقة سريعة وآمنة للوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، ومن خلال التسجيل في المنصة واستخدامها، يمكن للمواطنين توفير الوقت والجهد، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي في مصر.

اقرأ أيضا :