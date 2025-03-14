حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.. أعلنت الحكومة عن العديد من الإجراءات التي تتيح للمواطنين التصالح في مخالفات البناء التي تم ارتكابها بشكل غير قانوني، إلا أن هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في هذه المخالفات.

ومن المهم أن يكون المواطنون على دراية بحالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء لتجنب إلغاء طلباتهم وضياع الوقت والمال.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.

حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء

ومن حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء الآتي:

البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية

إذا كان المبنى مخالفًا وتم بناؤه على أراضي مملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، فسيتم إلغاء طلب التصالح بشكل تلقائي ،وذلك لأن القوانين المصرية تحظر البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضى التي تملكها الدولة دون موافقة مسبقة.

التصالح في الأعمال التي تم تنفيذها بعد 8 يوليو 2021

إذا كانت المخالفة قد تم تنفيذها بعد تاريخ 8 يوليو 2021، فإن طلب التصالح لا يقبل، حيث تم تحديد هذا التاريخ كموعد نهائي للقبول بتقديم طلبات التصالح، وبالتالي أي أعمال بناء تمت بعد هذا التاريخ تُعتبر مخالفة غير قابلة للتصالح.

وجود مخالفات تهدد السلامة الإنشائية

حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.. في حال تم اكتشاف أن البناء المخالف يشكل خطرًا على السلامة الإنشائية للمبنى أو يتسبب في خطر على حياة السكان أو المحيطين، سيتم إلغاء التصالح، ويشمل ذلك التصدعات الكبيرة أو التعديات التي قد تؤثر على استقرار المبنى.

عدم سداد المستحقات المالية

في حال عدم قيام المواطن بسداد المبالغ المطلوبة في مرحلة التصالح أو تأخير السداد دون مبرر، يُعتبر الطلب ملغيًا، ويجب دفع الرسوم المالية المستحقة وفقًا للمعايير المحددة في قانون التصالح.

عدم تقديم المستندات المطلوبة

قد يتم إلغاء الطلب إذا لم يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل الجهة المعنية، مثل رسومات البناء الأصلية، أو موافقة الجيران، أو أي مستندات أخرى ضرورية لإتمام عملية التصالح.

وجود تعديات على خطوط التنظيم

إذا تم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو تم البناء خارج حدود الترخيص المسموح بها، فإنه يتم إلغاء طلب التصالح، لأن هذا يتعارض مع التخطيط العمراني المعتمد.

ومن الضروري أن يتأكد المواطنون من توافر كافة الشروط المطلوبة وإتمام الإجراءات بشكل دقيق قبل تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما يجب الانتباه إلى الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء الطلب لتفادي ضياع الوقت والجهد.

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